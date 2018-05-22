﻿ С 5-летним ребёнком в салоне. В Минске пьяный водитель автомобиля выехал на встречку и столкнулся с трактором. 21.by
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С 5-летним ребёнком в салоне. В Минске пьяный водитель автомобиля выехал на встречку и столкнулся с трактором

23.05.2018 20:33 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. ДТП на Каменногорской. 23 мая после полудня водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С 5-летним ребёнком в салоне. В Минске пьяный водитель автомобиля выехал на встречку и столкнулся с трактором

С 5-летним ребёнком в салоне. В Минске пьяный водитель автомобиля выехал на встречку и столкнулся с трактором

С 5-летним ребёнком в салоне. В Минске пьяный водитель автомобиля выехал на встречку и столкнулся с трактором

Преодолев бордюр машина выехала на тротуар, а после на зёлёную зону и врезался в трактор с косилкой. С водителем был пятилетний ребёнок, его госпитализировали. Оказалось, водитель был сильно пьян.

 
 
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Новости Беларуси. ДТП на Каменногорской. 23 мая после полудня водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, сообщили в...
 
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