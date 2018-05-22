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С 5-летним ребёнком в салоне. В Минске пьяный водитель автомобиля выехал на встречку и столкнулся с трактором
Новости Беларуси. ДТП на Каменногорской. 23 мая после полудня водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Преодолев бордюр машина выехала на тротуар, а после на зёлёную зону и врезался в трактор с косилкой. С водителем был пятилетний ребёнок, его госпитализировали. Оказалось, водитель был сильно пьян.
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С 5-летним ребёнком в салоне. В Минске пьяный водитель автомобиля выехал на встречку и столкнулся с трактором
Новости Беларуси. ДТП на Каменногорской. 23 мая после полудня водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, сообщили в...
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