﻿ Новости экономики за 23.05.2018. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новости экономики за 23.05.2018

23.05.2018 20:29 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Что представили белорусы на международной выставке кондитерских изделий в Чикаго, зачем Ботаническому саду выращивать голубику в промышленных масштабах? В этом сезоне средняя стоимость путевки в оздоровительный лагерь  430 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выход из ЕС стоил каждому домохозяйству Великобритании 1000 евро

Новости экономики за 23.05.2018

При этом родители смогут уплатить 245 рублей, так как 43% стоимости покроет госбюджет. Путевка в лагерь с дневным пребыванием в среднем стоит 93 рубля. В этом случае размер удешевления будет 76 рублей, или 81% от ее полной стоимости. Часть затрат на приобретение путевок возьмут на себя предприятия, профсоюзы и местные бюджеты. На проведение всей детской оздоровительной кампании  из республиканского бюджета выделили 43 миллиона рублей.  

СОЦИАЛЬНАЯ ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ

Новости экономики за 23.05.2018

Более 10 тысяч минчан за три месяца получили адресную социальную помощь. Это единовременное и ежемесячное пособия, возмещение затрат на приобретение подгузников, продукты питания для детей первых двух лет жизни.  По цифрам разбежка от 40 до 300 рублей на одного получателя. Если сравнивать с 2017 годом, то количество тех, кому оказали помощь выросло в среднем на треть,   соответственно, возросла и общая сумма государственной адресной социальной помощи. 

НАШИ В ЧИКАГО

Новости экономики за 23.05.2018

Шоколад, печенье, напитки и травяной чай.  Национальная экспозиция Беларуси представлена на международной выставке кондитерских и закусочных изделий  в Чикаго. Крупнейшая в Северной Америке  выставка сладостей проходит в чикагском  центре McCormick Place. На 16 тысячах квадратных метрах представляют свою продукцию свыше 800 компаний более чем из 90 стран мира.

ГОЛУБИКА В ПРОМЫШЛЕННЫХ МАСШТАБАХ  

Новости экономики за 23.05.2018

Центральный ботанический сад создаст плантацию голубики площадью 50 гектаров. Эта ягода популярна среди фермерских хозяйств и предприятий. Освоить ее производство в промышленных масштабах – это ещё один шаг в развитии инновационного направления деятельности. Сейчас у Ботанического сада есть коллекционные насаждения для исследовательской работы. Более 30 лет научные сотрудники изучают адаптацию растения к белорусским условиям.

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Что представили белорусы на международной выставке кондитерских изделий в Чикаго, зачем Ботаническому саду выращивать голубику в промышленных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Выход из ЕС стоил каждому домохозяйству Великобритании 1000 евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика