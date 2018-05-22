Юлия Скрипаль говорит, что в будущем хотела бы вернуться в Россию

Дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, вместе с отцом подвергшаяся отравлению в британском городе Солсбери, заявила, что в долгосрочной перспективе хотела бы вернуться в Россию, передает в среду британский телеканал "Скай-ньюс".

"В долгосрочной перспективе я хотела бы вернуться домой, в мою страну", - цитирует телеканал заявление Ю.Скрипаль, которая является гражданкой РФ.

"Нам обоим очень повезло пережить это покушение. Мы восстанавливаемся медленно и болезненно", - привел "Скай-ньюс" слова женщины.

Она добавила, что "хочет помочь заботиться о своем отце до его полного выздоровления", отмечает телеканал.

"Тот факт, что (при нападении - ИФ) использовалось нервнопаралитическое вещество, повергает в шок", - приводятся слова Ю.Скрипаль в сообщении телеканала.

С.Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.