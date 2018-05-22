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В Брестской области от удара током погиб 31-летний рыбак. Что должны знать остальные?

23.05.2018 20:55 — Разное | Интерфакс  
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Электрический ток стал причиной смерти молодого рыбака в Брестском районе.

Как сообщили в РУП "Брестэнерго", мужчина 1987 года рождения окончив рыбную ловлю, не складывая удилище, направился к автомобилю.

"Проходя под проводами ВЛ напряжением 10 кВ споткнулся, приблизился удилищем на недопустимое расстояние к проводу ВЛ 10кВ, в результате чего попал под напряжение и был смертельно поражен электрическим током", - говорится в сообщении РУП "Брестэнерго".

Данный несчастный случай произошел вблизи н.п. Новоселки, Дрогичинского района, Брестской области 20 мая. Однако он не стал единственным, а лишь одним из себе подобных.

Так, несколькими днями ранее в Минске мужчина 1957 г.р. настраивая рыбацкие снасти в гаражном кооперативе, углепластиковым удилищем длиной приблизительно 7 метров, приблизился на недопустимое расстояние к фазе ВЛ напряжением 110 кВ и попал под напряжение. Пострадавший получил термические ожоги тела.

Смертельный случай также произошел в Молодечненском районе Минской области. Там во время рыбной ловли мужчина приблизил удилище на недопустимое расстояние к фазе ВЛ напряжением 35 кВ и попал под напряжение. Он был доставлен свидетелями произошедшего в больницу н.п. Березинское, но спустя час там скончался.

В Брестской области от удара током погиб 31-летний рыбак. Что должны знать остальные?
В РУП "Брестэнерго" обращают внимание на важность соблюдения правил электробезопасности во время рыбной ловли.

"Опыт последних лет показывает, что одним из главных источников опасности для рыболовов, помимо собственно водоемов, является электричество, а точнее - воздушные линии электропередачи (ВЛ), довольно часто проходящие вблизи водоемов. В сочетании с современными длинными, легкими, токопроводящими удилищами воздушные линии электропередачи представляют собой смертельную опасность", - заверяют специалисты.

Они советуют не приближаться самим и не подносить посторонние предметы к проводам воздушных линий электропередачи, другим токоведущим частям электроустановок на расстояние менее 2 метров. Также правила безопасности при рыбной ловле гласят:

  • ПОМНИТЕ, что поражение электрическим током может произойти даже без непосредственного прикосновения к токоведущим частям.
  • При выборе места для рыбалки или отдыха, запуска воздушных змёев и моделей летательных аппаратов, при сборе грибов ИЗБЕГАЙТЕ трасс прохождения воздушных и кабельных линий Электропередачи.
  • ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ на предупреждающие плакаты и знаки безопасности, сигнализирующие о наличии электрического напряжения.
  • НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к оборванным проводам линий электропередачи и НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕЬ к ним на расстояние ближе 8 м.
  • При обнаружении свисающего или оборванного провода, искрения, других признаков неисправности электроустановок НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ об этом диспетчеру электросетей по телефону 144 и примите меры по предупреждению приближающихся людей о грозящей им опасности до прибытия электромонтеров.
  • НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ переносными приборами и электролампами, включенными в электрическую сеть напряжением 220 В на открытом воздухе и в поме¬щениях с повышенной влажностью и токопроводящи¬ми полами. В этих случаях необходимо использовать электроприборы на напряжение не выше 25 В.
  • НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ стойки телевизионных антенн, не высаживайте деревья вблизи проводов линий электропередачи.
  • ОЗНАКОМЬТЕ с Правилами электробезопасности ДЕТЕЙ и требуйте от них неукоснительного их соблюдения.
 
Теги: Минск
 
 
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Электрический ток стал причиной смерти молодого рыбака в Брестском районе. Как сообщили в РУП "Брестэнерго", мужчина 1987 года рождения окончив рыбную ловлю, не...
 
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