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В Брестской области от удара током погиб 31-летний рыбак. Что должны знать остальные?
Электрический ток стал причиной смерти молодого рыбака в Брестском районе.
Как сообщили в РУП "Брестэнерго", мужчина 1987 года рождения окончив рыбную ловлю, не складывая удилище, направился к автомобилю.
"Проходя под проводами ВЛ напряжением 10 кВ споткнулся, приблизился удилищем на недопустимое расстояние к проводу ВЛ 10кВ, в результате чего попал под напряжение и был смертельно поражен электрическим током", - говорится в сообщении РУП "Брестэнерго".
Данный несчастный случай произошел вблизи н.п. Новоселки, Дрогичинского района, Брестской области 20 мая. Однако он не стал единственным, а лишь одним из себе подобных.
Так, несколькими днями ранее в Минске мужчина 1957 г.р. настраивая рыбацкие снасти в гаражном кооперативе, углепластиковым удилищем длиной приблизительно 7 метров, приблизился на недопустимое расстояние к фазе ВЛ напряжением 110 кВ и попал под напряжение. Пострадавший получил термические ожоги тела.
Смертельный случай также произошел в Молодечненском районе Минской области. Там во время рыбной ловли мужчина приблизил удилище на недопустимое расстояние к фазе ВЛ напряжением 35 кВ и попал под напряжение. Он был доставлен свидетелями произошедшего в больницу н.п. Березинское, но спустя час там скончался.
"Опыт последних лет показывает, что одним из главных источников опасности для рыболовов, помимо собственно водоемов, является электричество, а точнее - воздушные линии электропередачи (ВЛ), довольно часто проходящие вблизи водоемов. В сочетании с современными длинными, легкими, токопроводящими удилищами воздушные линии электропередачи представляют собой смертельную опасность", - заверяют специалисты.
Они советуют не приближаться самим и не подносить посторонние предметы к проводам воздушных линий электропередачи, другим токоведущим частям электроустановок на расстояние менее 2 метров. Также правила безопасности при рыбной ловле гласят:
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Электрический ток стал причиной смерти молодого рыбака в Брестском районе. Как сообщили в РУП "Брестэнерго", мужчина 1987 года рождения окончив рыбную ловлю, не...
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