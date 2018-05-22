В Беларуси начали использовать новые методы лечения рака щитовидной железы

Новые методы рака щитовидной железы начали использоваться в Беларуси, рассказала на пресс-конференции в Минске в среду аведующая кафедрой эндокринологии Белорусской медицинской академии последипломного образования (БелМАПО) Лариса Данилова

"Сейчас мы используем новые, более щадящие методы лечения рака щитовидной железы. С недавнего времени в Беларуси реализуется проект по использованию совершенно новой технологии малоинвазивной тиреоидной хирургии", - отметила она.

Л.Данилова также уточнила, что в данном проекте задействовано два медучреждения Минска – 10-я клиническая больница и БелМАПО.

"Кроме того, мы провели проект с Минским городским клиническим онкологическим диспансером по лазерной малоинвазивной хирургии", - сообщила специалист.

Помимо этого, белорусские врачи-онкологи, специализирующиеся на лечении рака щитовидной железы, получают навыки эндоскопической тиреоидной хирургии, которые приобретают благодаря многолетнему сотрудничеству с медиками из Токио.

В то же время, Л.Данилова обратила внимание на появление новых препаратов для традиционных методов лечения рака щитовидной железы - ингибиторов тирозинкиназов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, заболевания щитовидной железы занимают среди эндокринопатий 2 место после сахарного диабета. Более 665 млн. человек в мире имеют эндемический зоб или страдают другими тиреоидными патологиями, 1,5 млрд. человек сталкиваются с риском развития йододефицитных заболеваний.

На начало 2018 года в белорусском Республиканском центре опухолей щитовидной железы на диспансерном учете состоит более 22 тыс. пациентов.