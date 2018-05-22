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Россельхознадзор может ограничить поставки из Гродненской области Беларуси из-за незаконного ввоза продукции свиноводства

23.05.2018 19:45 — Разное | Интерфакс  
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Россельхознадзор может ввести ограничения поставки в Россию продукции из Гродненской области Беларуси в случае повторного нарушения - незаконного ввоза свиноводческой продукции.

"В случае повторного выявления незаконно ввозимой свиноводческой продукции Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию продукции со всей территории Гродненской области", - говорится в сообщении службы.

С 25 мая Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в Россию продукции, производимой белорусским предприятием ОАО "Гродненский мясокомбинат". Решение было принято в связи с обнаружением более 6 тонн незаявленной в документах сыровяленой и сырокопченой продукции из свинины, выработанной этим предприятием, перевозимой вместе с другой мясной продукцией из Беларуси в Россию.

Незаконное перемещение продукции из свинины из Беларуси в Россию может свидетельствовать об участии сертифицирующего ветеринарного врача Гродненской ветеринарной службы в организации мошеннической схемы поставок свиноводческой продукции, ввоз которой в Россию временно ограничен, отметил Россельхознадзор.

Информацию о принятом решении служба отправила официальным письмом в департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, в котором также попросила компетентное ведомство провести проверку и принять меры для исключения в дальнейшем подобных случаев.

 
 
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Россельхознадзор может ввести ограничения поставки в Россию продукции из Гродненской области Беларуси в случае повторного нарушения - незаконного ввоза...
 
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