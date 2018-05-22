Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил в среду, что Вашингтон откажется от переговоров с Пхеньяном, если двум сторонам не удастся достичь "правильного" соглашения по денуклеаризации корейского полуострова.

"Плохая сделка - это не вариант. Если правильная сделка не будет рассматриваться, мы уважительно покинем стол переговоров", - говорится в заявлении, предоставленном госсекретарем комитету по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Выступая на слушаниях в комитете, М.Помпео также отметил, что решение о том, пройдет ли саммит США-КНДР или нет, в конечном итоге будет принимать северокорейский лидер Ким Чен Ын.

"(Ким Чен Ын - ИФ) попросил провести эту встречу и президент (США Дональд Трамп - ИФ) согласился встретиться с ним. Я очень надеюсь, что эта встреча состоится", - добавил госсекретарь.

Встреча президента США Д.Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре запланирована на 12 июня 2018. Ранее Ким Чен Ын заявлял, что саммит может быть отменен, если США не заинтересованы в улучшении взаимоотношений, а единственная цель переговоров - добиться от КНДР денуклеаризации.