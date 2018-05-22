​Как можно работать эффективно? Предприятие «Компо» внедрило у себя японскую схему вовлечения каждого в общее дело

Японскую схему вовлечения каждого в общее дело внедрили на одном из брестских предприятий. Это на самом деле новая культура производства белорусских промышленников.

Что такое «кайдзен» и как философию воспринимают в городе над Бугом?

Найти нужный документ, кабинет, даже гайку на огромном предприятии даже гости могут за несколько минут. Такой организованностью здесь, на заводе «Компо», гордятся. И считают это залогом успеха. Крупнейший производитель станков в Беларуси сегодня продаёт свои разработки в 30 стран.

Валерий Кудряшов, наладчик предприятия «Компо»: «Во-первых, это удобно, во-вторых, быстрее, естественно ускоряется процесс самой работы. Естественно, чем больше мы сделаем продукции, тем больше мы получим».

Это не прихоть, объясняют на заводе, а простая система, как можно работать, эффективно используя каждый час. Причём не в ущерб здоровью работников, а за счёт экономии времени и порядка. Внедрить японскую философию на белорусском предприятии, признаётся директор, было нелегко (ушло шесть лет) – это как заново сформировать стиль жизни. И бережливое производство себя оправдало полностью.

Михаил Белоусов, генеральный директор компании «Компо»: «Зарплата у нас средняя 1300 рублей на этот день, но я не доволен. Как ни странно, мы смотрим на свою работу с точки зрения того, приносит это деньги или не приносит, но в тоже время, не надо забывать о людях. Для чего деньги? Приятно, когда изменяется город. Хорошо говорят: «Когда всё улучшается и не жалко платить налоги». Я за то, чтобы зарплата росла, город преобразовывался, росли налоги».

Предприятие «Компо» обеспечивает белорусский рынок, но специфика узкая, а потому 70% станков и деталей для мясопереработки отправляют на экспорт. Алжир, Канада, Мексика, Таиланд, Австралия – география поставок – все континенты.

Элла Джангузова, заместитель директора компании «Компо»: «Рынок от нас ожидает больше, чем мы можем произвести. Это редкая ситуация. Больше получается за счёт повышения эффективности на тех же ресурсах, тех же стенах этого производства, на том же количестве оборудования. Просто используем методы бережливого производства, уменьшая потери».

Своей философией готовы делиться. Уверены, что с определёнными «сносками» схема может подойти бизнесу в любой сфере. Главное – это работает.

Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»: «Скажу откровенно, впервые столкнулся с такой организацией производства. На мой взгляд, управленцам любого ранга и уровня (и государственным, и из частного бизнеса) сюда полезно было бы приехать и посмотреть, как это делается. Даже для себя, телеканала ОНТ, для нашего производства (это тоже производство, пусть и телевизионное) здесь много вещей, которые можно было и нужно было бы перенимать».

Сейчас на «Компо» трудятся 500 человек. В обучение персонала тоже вкладывают много: один мастер-класс для инженеров стоит около десяти тысяч рублей, а иногда и дороже. Но в итоге «деньги плюс интеллект» приносят ещё большие дивиденды, превращаясь в хорошо продаваемый продукт.