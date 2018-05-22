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​«Город в городе» – проект крупнейшего застройщика страны

23.05.2018 21:48 — Разное | ОНТ  
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«Дана Холдингс» возводит в столице не просто спальные микрорайоны, а многофункциональные комплексы. Спальный район (в классическом понимании) перестал быть привлекательным. Современная концепция подразумевает универсальность городской инфраструктуры: рядом с большими гипермаркетами – маленькие магазинчики, со школами и садами – развивающие и спортивные секции, на одной улице барбершопы, шоу-румы.

По пути из дома выпить чашку кофе, зайти в туристическую фирму или купить к завтраку свежую выпечку – это плюс для новосёлов. Плюс для предпринимателей – постоянные клиенты. Бизнес должен развиваться там, где живёт человек – это понимают специалисты компании «Дана Холдингс». Поэтому все проекты крупнейшего застройщика страны – это многофункциональные жилые комплексы. Акцент не только на жильё, но и на помещения коммерческой недвижимости. В том, что такие инвестиции окупаются, уже убедились новые владельцы своего бизнеса. И это практически сердце столицы – современный «Маяк Минска».

Анастасия Гута, владелица детской парикмахерской: «Три месяца назад открылись. Уже такой большой поток людей, много клиентов и в дальнейшем хотелось бы, конечно, расшириться и где-то ещё в «Маяке» в другом месте открыть такую же студию. Рядом школа, у нас огромная парковка перед окнами, это немаловажно».

Жемчужина «Маяка» – бульвар Пикассо. Вот-вот будет сдан в эксплуатацию. Для бизнеса – цокольные и первые этажи. Окна-витрины, высокие потолки, площадь – от 15 до 200 «квадратов». А этот комплекс на улице Ложинская в Уручье может стать музыкой доходов. «Вивальди» сдан. В зданиях с отдельными входами можно разместить что угодно (от офиса до магазина). Не менее привлекательный – комплекс Чайковский – большая часть коммерческих квадратов уже «работает», но свободные пока есть. Ещё один проект «Дана Холдингс» не только для жизни, но и для инвестиций – «Минск-Мир».

Найан Доши, член совета директоров «Дана Холдингс»: «Проект «Минск Мир» – это единая концепция. У всех построек, которые вы видите, будет своя инфраструктура. Сейчас это крупнейший в Европе проект частного застройщика. Географическое расположение – всего 1,5 км от центра города. Все квартиры, как только они были представлены для продажи, были проданы в течение нескольких минут. Жители Минска признают, что это лучший выбор для них».

Его уже сравнивают с Дубаем и Абу-Даби – проект действительно амбициозный. Со временем, здесь появится Международный финансовый центр. Это будет одна из крупнейших инвестиционных площадок мира. Не исключено, что именно она поставит белорусскую столицу в один ряд с такими крупнейшими финансовыми центрами, как Нью-Йорк, Лондон, Гонконг или Сингапур. Пока же стройка продолжается.

Найан Доши, член совета директоров «Дана холдингс»: «Мы можем похвастаться 3 млн. кв. м., Наше первое здание – «Диадема». Здесь 550 квартир, они все заселены. Спрос очень высокий. Прямо здесь у нас есть «Марины», которые состоят из пяти зданий и на данный момент мы не удивлены, что все они распроданы. Здания «Марины» – это то, что мы называем «нашим кварталом Эмират». Мы начинаем строительство новых домов, которые называются «Жемчужины» и «Пальмы», они расположены прямо здесь перед нами, земляные работы уже начаты».

Известность и успех сулит для бизнесменов и комплекс VOGUE – это новый уровень комфортной городской жизни, в который уже с удовольствием окунулись его новые жители. И такая возможность есть практически у каждого, тем более что застройщик всегда предлагает приятные цены и условия.

Подробности – в видеосюжете нашего корреспондента

 
Теги: Минск
 
 
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«Дана Холдингс» возводит в столице не просто спальные микрорайоны, а многофункциональные комплексы.
 
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