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​«Минский диалог»: украинский эксперт рассказал, как дипломатам найти общий язык

23.05.2018 21:48 — Разное | ОНТ  
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Минские соглашения по Украине как часть «Минского диалога» и способ остановить конфликт. Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владислав Дзивидзинский рассказал, как сейчас в Киеве оценивают значение «Минского диалога».

Владислав Дзивидзинский, политолог (Украина): «Что касается «Нормандской четвёрки», то этот вопрос в последнее время актуальность утратил, тем не менее конфликт никуда не делся. Мы понимаем, что прошло много времени. Продвижение, согласно пунктам минского соглашения, идёт очень слабо. Мы сейчас говорим на уровне экспертов и видим, что активизация просто необходима. Усиление диалога – один из вариантов, так как без диалога начинает говорить оружие. У нас около десяти месяцев до президентских выборов. И нынешний президент будет заинтересован в урегулировании этого конфликта. Других альтернатив не обсуждают в Украине, кроме миротворческой миссии. Минский формат является необходимостью для обсуждения всех вопросов».

– Владислав, о том, что нужен диалог, сегодня в Минске на форуме говорит едва ли не каждый. Сложно не согласиться, но как найти общий язык?

Владислав Дзивидзинский, Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики: «Согласен, что диалог – это единственный способ решить конфликт. Минск принимал участие в разрешении и хочет закрепить эту роль. Сейчас минский формат не единственный. Недопонимание и конфликты Украина-Россия играют против решения. Любые площадки, как и ваша, – это необходимость для коммуникаций всех представителей. Мы говорим, что очень мало представлен общественный сектор. Мы не учитываем интересы регионов. Дискуссия должна быть на разных уровнях и форматах. Это на вашем форуме будут обсуждать. Роль Минска сейчас может быть определяющей. 

 
Теги: Минск
 
 
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Минские соглашения по Украине как часть «Минского диалога» и способ остановить конфликт.
 
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