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​Заседание представителей стран-участниц ОДКБ в Бресте: эксперты обсудили вопросы противодействия терроризму и коррупции

23.05.2018 22:08 — Разное | ОНТ  
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На повестке дня – вопросы информационной безопасности, противодействие терроризму и коррупции, а также представители стран-участниц ОДКБ обсудили проекты модельных законов организации, они касаются защиты прав интеллектуальной деятельности, разработок и производства вооружения, безопасности важных общественно-политических, спортивных событий международного уровня. 

Анатолий Выборный, заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции: «Сегодня мы встречаемся с такими вызовами, как политико-экономического воздействия на наших граждан. А прежде всего на несовершеннолетних в том числе, которые в силу возраста еще не могут адекватно оценить риски угроз и эффективно противодействовать и политико-идеологическому и психологическому на их сознание и конечно понимаем, что вопросы информационного противоборства выходят на первый план».

В заседании приняли участие парламентарии шести стран: Беларуси, России, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана. Кроме того они съездят на границу, чтобы познакомится с работой сотрудников пограничной службы.

 
 
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В заседании приняли участие парламентарии шести стран: Беларуси, России, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана.
 
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