Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц провел прием граждан в Слониме

Как резюмировал Леонид Заяц, все поднятые проблемы важны, и органам власти всех уровней нужно очень внимательно относиться к просьбам и запросам людей. Важно эффективно и с заботой о гражданах, снимать те напряженные моменты, которые касаются того или иного региона.
— В частности, сегодня на приеме побывал директор Жировичского государственного аграрно-технического колледжа. Он обеспокоен тем, что устарела материальная база учебного заведения. Руководитель попросил о помощи в приобретении новых энергонасыщенных единиц. Правильно ставится вопрос – нужно готовить кадры прямо в учебных заведениях, чтобы не переучивать на местах. Специалисты, которые выходят из этого учебного заведения, должны иметь соответствующую подготовку и, придя в сельское хозяйство, уметь уже с первого дня правильно и грамотно эксплуатировать технику. Мы сразу дали поручение: найти возможность предоставить эти машины, — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.
Во время рабочей поездки в Слонимский район Леонид Заяц также проведет прием граждан в ОАО «Слонимский агросервис».
Среди вопросов, которые были подняты на встрече, обсуждалось перераспределения молодого специалиста сельскохозяйственного профиля в Дятловском районе. Также Леонид Заяц на встрече с коллективом обсудил текущие дела акционерного общества. Министр подробно рассказал о состоянии и перспективах развития в стране сельскохозяйственной отрасли. Было озвучено, что аграрный сектор в Беларуси имеет положительную динамику и завоевывает зарубежные рынки сбыта. Уверенные позиции среди импортеров белорусской продукции сегодня занимает Китай.
— Очень высоко поднят бренд нашей страны за рубежом в области сельскохозяйственной продукции: за натуральность, высокое качество, доступную цену. И это абсолютно заслуженно. Наша общая задача сегодня — поднять его на еще более высокий уровень, чтобы занять свою достойную нишу в агробизнесе среди других партнеров, — сказал Леонид Заяц.