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«Вместо стипендии – зарплата». Сколько обещают заплатить в Минске молодежи при работе в студотрядах
Новости Беларуси. Это лето станет трудовым почти для тысячи студентов вузов и колледжей Заводского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Молодые люди будут трудиться в приемных комиссиях своих учебных заведений, детских оздоровительных лагерях и на стройке атомной электростанции в Островце. Среднюю зарплату обещают – 600 рублей в месяц.
Артур Царук, студент БГЭУ:
Елена Зеленко, заместитель главы администрации Заводского района:
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Новости Беларуси. Это лето станет трудовым почти для тысячи студентов вузов и колледжей Заводского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
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