|
Как с реконструкцией трамвайных путей на улице Первомайской изменятся пешеходные зоны
Новости Беларуси. Реконструкция трамвайных путей на улице Первомайской: пешеходную зону сузят и поставят современные остановки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новая трамвайная линия будет бесшумной. Подобная технология хорошо зарекомендовала себя на улице Чапаева. Теперь её применят и в остальных районах города. Завершатся работы к осени. После заменят трамвайные пути от улицы Бобруйской до Захарова.
Александр Рощин, главный инженер филиала РСУ ГП «Минсктранс»:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Реконструкция трамвайных путей на улице Первомайской: пешеходную зону сузят и поставят современные остановки, сообщили в программе «Столичные...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)