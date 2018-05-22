Видеофакт: на проспекте Победителей утиное семейство переходило дорогу

Новости Беларуси. 23 мая днём на проспекте Победителей остановилось движение. Виновником затора стала не авария, а утиное семейство, которое решило перейти оживлённую магистраль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Фотофакт: Владимир Машков возглавил спасение утят в центре Москвы





На помощь пернатым пришли неравнодушные водители. Они успешно сопроводили утку с утятами на противоположную сторону проспекта. Необычная спецоперация длилась несколько минут.