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Видеофакт: на проспекте Победителей утиное семейство переходило дорогу
Новости Беларуси. 23 мая днём на проспекте Победителей остановилось движение. Виновником затора стала не авария, а утиное семейство, которое решило перейти оживлённую магистраль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На помощь пернатым пришли неравнодушные водители. Они успешно сопроводили утку с утятами на противоположную сторону проспекта. Необычная спецоперация длилась несколько минут.
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Новости Беларуси. 23 мая днём на проспекте Победителей остановилось движение. Виновником затора стала не авария, а утиное семейство, которое решило перейти...
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