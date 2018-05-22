|
«Здесь очень высокий уровень». Перспективы лесной отрасли оценили на специализированной выставке под Минском
Новости Беларуси. Белорусы в России откроют завод лесных машин. 23 мая был подписан соответствующий договор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В профильном институте появится обучение технике работы на современных отечественных лесных машинах. Небезынтересно, что экспорт в ту же Россию и другие страны СНГ значительно вырос. Здесь покупают половину нашей продукции.
Валерий в профессии уже 20 лет. Между прочим, чемпион мира среди лесорубов. Вот и сегодня позади оставил большинство соперников.
Валерий Дурович, лесник Вилейского опытного лесхоза:
Фейерверки из опилков, мастер-классы по изготовлению табуреток за считанные секунды и, конечно, выставка гигантской техники. 18 по счёту выставка «Лесдревтех» впечатляет, как никогда. Екатерина Глубокина стала фавориткой. Глаз не отвести, как хрупкая девушка укрощает пыл тяжеловесного форвардера.
Екатерина Глубокина, водитель-испытатель ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга»:
Сортиментовозы, заготовители леса и рейсовые УАЗики. План на ближайшие три года – произвести самую большую в мире линейку машин. Уже сегодня успешная белорусская компания входит в топ-8 по объемам производства.
Александр Шакутин, председатель Совета директоров ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга»:
Значительно увеличились поставки белорусской древесины в Россию, ЕАЭС и СНГ. На экспорт уходит половина произведённой продукции. И что немаловажно, в 2018 году сохранили 10 тысяч рабочих мест. К примеру, в Ивацевичах и Мостах уже научились зарабатывать на том, чего раньше не замечали.
Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Виталий Дрожжа, министр лесного хозяйства Беларуси:
На выставку приехали представители Беларуси, России, Финляндии, Польши, Германии, Италии. К примеру, шведы в восторге от нашей техники.
Фредрик Лундберг, директор компании по производству лесных машин (Швеция):
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Здесь очень высокий уровень». Перспективы лесной отрасли оценили на специализированной выставке под Минском
Новости Беларуси. Белорусы в России откроют завод лесных машин. 23 мая был подписан соответствующий договор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)