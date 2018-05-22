Военные финансисты России и Беларуси обсудили обмен опытом по финансовому обеспечению войск

В национальном центре управления обороной России в среду прошел круглый стол, в ходе которого военные финансисты РФ и Беларуси обсудили обмен опытом в финансовом обеспечении войск, сообщили "Интерфаксу-АВН" в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В частности, российские и белорусские военные финансисты обсудили вопросы совместной подготовки кадров, централизованного обеспечения денежным довольствием и заработной платой, организации финансового обеспечения войск в различных условиях, а также обменялись опытом практического учета и использования внебюджетных средств", - говорится в сообщении.

Замминистра обороны России Татьяна Шевцова, открывая заседание отметила, что принципиальные подходы к финансовому обеспечению Вооруженных сил России и Беларуси имеют много общего. По ее словам, общие подходы к организации финансового обеспечения войск были отработаны в ходе совместного стратегического учения вооруженных сил наших стран "Запад-2017", которое состоялось в сентябре 2017 года.