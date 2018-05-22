ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Посольство РФ в Лондоне обеспокоено условиями содержания Юлии Скрипаль в Великобритании

23.05.2018 22:02 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Видеообращение Юлии Скрипаль вызывает обеспокоенность относительно условий ее содержания, заявили в среду в посольстве РФ в Великобритании.

"Мы рады видеть, что Юлия Скрипаль жива и в порядке. (...)Однако показанный ролик лишь усиливает нашу обеспокоенность относительно условий, в которых она содержится", - говорится в комментарии пресс-секретаря российской дипмиссии, опубликованном на сайте посольства.

"Очевидно, что Юлия читала заранее написанный текст. Более того, судя по целому ряду оборотов, это был перевод с английского, причём очевидно оригинал был написан носителем языка", - отмечается в комментарии.

Ранее в среду дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, вместе с отцом подвергшаяся отравлению в британском городе Солсбери, заявила в эфире Би-би-си, что пока не хочет пользоваться предложенной ей помощью посольства РФ в Великобритании.

"Я признательна российскому посольству за предложенную помощь, но сейчас я не готова и не хочу ей воспользоваться", - сказала Ю.Скрипаль в телевизионном заявлении.

"Мне до сих пор сложно смириться с мыслью, что на нас было совершено подобное нападение. Шокирует сам факт использования нервно-паралитического вещества в данной ситуации", - также заявила Ю.Скрипаль.

"Моя жизнь была перевернута с ног на голову и сейчас я пытаюсь смириться с невероятными изменениями в моей жизни, как физическими, так и эмоциональными", - добавила она.

"Моим приоритетом остается мое выздоровление и здоровье моего отца", - отметила Ю.Скрипаль.

С.Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Видеообращение Юлии Скрипаль вызывает обеспокоенность относительно условий ее содержания, заявили в среду в посольстве РФ в Великобритании. "Мы рады видеть, что...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Я не собираюсь запираться в кабинете". Марадона – о работе в брестском "Динамо"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика