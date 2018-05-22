"Я не собираюсь запираться в кабинете". Марадона – о работе в брестском "Динамо"

Новый руководитель футбольного клуба "Брест" Диего Марадона провел пресс-конференцию, на которой получил майку с №10 и своей фамилией в подарок и рассказал о своих ближайших планах. Портал www.interfax.by приводит самые интересные цитаты прославленного футболиста.



- Для меня это новый опыт и своего рода вызов, который я принимаю. Я прошел путь от маленького мальчика, который мечтал играть в футбол, и которому приходилось преодолевать расстояние в пять километров от дома до спортивной школы, чтобы упорно тренироваться и идти к своей мечте.

- Я с нетерпением жду, когда смогу приступить к своим обязанностям в новой должности. Я не собираюсь запираться в кабинете, буду работать вместе с командой на стадионе, буду давать "Динамо" все лучшее, чтобы клуб был более конкурентоспособным.

- Я бы хотел сказать, что брестское "Динамо" бросит вызов в Лиге Европы, но я не волшебник. Я человек, который хочет работать в футболе, который хочет быть председателем «Динамо». Я хочу, чтобы команда развивалась вместе с клубом. Мы будем очень много работать, чтобы добиться этого. Другого пути, кроме тяжелой работы, нет.

- Для начала нужно присмотреться к тем, кто есть в нашем распоряжении, увидеть сильные и слабые стороны "Динамо". В будущем можно усиливаться и футболистами из ОАЭ, и из Италии, и из Аргентины. Конечно, Неймар и Месси пока слишком далекий от нас уровень, но не сомневаюсь, что "Динамо" сможет собрать боеспособный состав.

Диего Марадона подписал контракт с ФК "Динамо" Брест, согласившись на должность председателем правления белорусского клуба, 16 мая. В клубе пояснили, что Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба. Кроме того, в его функции будет вменяться взаимодействие со всеми структурными подразделениями клуба, включая детскую академию "Динамо-Брест".

Полноценно к своей новой работе Диего Марадона приступит через несколько месяцев, после чемпионата мира в России.