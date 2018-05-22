|
В Сморгони открыли четырёхметровый памятный знак в честь 100-летия пограничной службы Беларуси.
Новости Беларуси. Четыре с половиной метра гордости за свою профессию. В Сморгони открыли памятный знак в честь 100-летия образования пограничной службы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Почти четыре с половиной метра в граните горделиво возвысились над дендропарком Сморгони. Открытие памятного знака – момент особой торжественности.
Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:
На открытии – десятки людей. Оно и понятно, многие местные жители ежедневно надевают зелёную фуражку.
Галина Юрина, житель Сморгони:
А вот майор Андрей Шатурко – из династии пограничников. Перед глазами был пример отца, а в родном городе – служба. На церемонию пришёл с женой и дочкой, мечтает и о сыне – продолжателе традиций.
Андрей и Татьяна Шатурко, жители Сморгони:
Идея памятного знака родилась ещё год назад. Сморгонские пограничники сами продумали детали.
Максим Бутранец, начальник Сморгонской пограничной группы:
И тот, чья профессия границу охранять, уж точно сразу угадает в очертаниях знака пограничный столб. Венчает его государственный герб из бронзы, в середине – рельеф эмблемы пограничной службы. Рядом – моменты военной и мирной истории.
Галина Буро, СТВ:
В преддверии 100-летия пограничной службы памятные знаки открываются по всей стране: Кричев, Сморгонь, Шклов, Гомель, Минск. Как знак почёта и уважения к тем, кто в любой момент готов защитить государственную границу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Четыре с половиной метра гордости за свою профессию. В Сморгони открыли памятный знак в честь 100-летия образования пограничной службы Беларуси,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)