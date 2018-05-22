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«Вся команда сплотилась». БАТЭ одержал победу над минским «Динамо»

23.05.2018 23:05 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Совсем недавно БАТЭ выяснял отношения с дерзким брестским «Динамо» в финале Кубка, тот матч был проигран. И вот всего 4 дня спустя еще одна принципиальная дуэль, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Вся команда сплотилась». БАТЭ одержал победу над минским «Динамо»

Впрочем, для «динамовцев» Минска эта игра была, пожалуй, еще более значимой. В 2017 году судьба чемпионства решилась как раз за счет личных встреч, так что важность победы в противостоянии с БАТЭ команда Сергея Гуренко понимала прекрасно.

Нерв поединка чувствовался на протяжении всей встречи, но если в первом тайме соперники выглядели на равных, во второй половине гости столичного «трактора» чувствовали себя увереннее минчан.

«Вся команда сплотилась». БАТЭ одержал победу над минским «Динамо»

Игорь Стасевич, капитан ФК БАТЭ (Борисов):
Первый тайм мы играли немножко по необычной схеме с тремя центральными защитниками, поэтому у нас не очень хорошо получалась игра. Во втором тайме перешли на обычную схему в 4 защитника, поэтому стали лучше держать матч.

«Вся команда сплотилась». БАТЭ одержал победу над минским «Динамо»

Преимущество БАТЭ воплотилось в гол на 74-й минуте. Мирко Иванич оформил выход на ворота Андрея Горбунова и открыл счет. И это был главный гол за всю игру, как итог – 1:0 в пользу БАТЭ.

«Вся команда сплотилась». БАТЭ одержал победу над минским «Динамо»

В оставшееся время хозяева ответили разве что одним острым эпизодом с участием Николича, но... сербскому нападающему, похоже, в этом сезоне комфортнее раздавать результативные передачи, нежели забивать самому. Минимальный перевес БАТЭ в столь важном матче сохранился до финального свистка, отрыв борисовчан от преследователей теперь достиг 7 очков.

«Вся команда сплотилась». БАТЭ одержал победу над минским «Динамо»

Евгений Яблонский, игрок ФК БАТЭ (Борисов):
В раздевалке поговорили и сделали выводы после первого тайма. Тренеры указали на ошибки, которые были в первом тайме, и вся команда сплотилась. Во втором тайме мы вышли более заряженными, быстрее начали играть и, как следствие, забили хороший гол и победили.

«Вся команда сплотилась». БАТЭ одержал победу над минским «Динамо»

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Совсем недавно БАТЭ выяснял отношения с дерзким брестским «Динамо» в финале Кубка, тот матч был проигран. И вот всего 4 дня спустя еще одна...
 
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