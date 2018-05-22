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«Если вкусить студенческой жизни, тут этого хватает. Если пуститься в науку, тоже хватает возможностей»: студенты об учёбе в БелГУТ
Почти 200 лет назад мир впервые увидел движение поезда. В 1825 году английские железнодорожники запустили на рельсы первый паровоз «Locomotion», чьё имя впоследствии стало нарицательным. С тех пор не только паровозы, но и все самоходные рельсовые повозки стали называть локомотивами.
Сегодня, как и два столетия назад, дорога завораживает молодые умы настолько, что многие юноши и девушки решаются связать свои жизнь и профессию с транспортом.
Дмитрий Рябченко, студент УО «Белорусский государственный университет транспорта»:
Потому что это – очень хорошо, очень весело. И учиться очень приятно.
Дмитрий, первокурсник Белорусского государственного университета транспорта, вовсю готовится к летней сессии: зубрит геодезию и начертательную геометрию. В свои 18 лет парень хорошо усвоил, что фундамент его карьеры и будущего успеха в жизни закладывается уже сейчас и прямо здесь – в БелГУТе.
Белорусский государственный университет транспорта (сокращённо – БелГУТ) сегодня является крупнейшим научным и образовательным центром транспортного и строительного комплексов Беларуси. За 65 лет существования университет транспорта подготовил более 30 тысяч специалистов в отраслях транспорта и строительства, которые сегодня трудятся практически во всех республиках бывшего Советского Союза.
Университет аккредитован на статус научной организации. Сегодня здесь готовят специалистов на 9 факультетах, где одновременно обучаются более 5 тысяч студентов.
Функционирует также Институт повышения квалификации, Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта, 14 научно-исследовательских лабораторий и центров. Половина из них – с государственной аккредитацией.
Сегодня университет оказывает инжиниринговые и научные услуги.
Юрий Кулаженко, ректор УО «Белорусский государственный университет транспорта»:
Партнёрами Белорусского государственного университета транспорта стали 50 зарубежных университетов, научных центров и организации десяти стран. Более 100 зарубежных контрактов в год на сумму более 2 миллионов долларов – таков партнёрский КПД БелГУТа. А это – показатель и мотивация для будущих специалистов.
К примеру, одна из лабораторных работ на кафедре «Вагоны» – испытание оригинальной тормозной станции, с манометрами на каждом вагоне.
Между прочим, тормозные системы поезда Р9-Е в Минском моторовагонном депо испытывали именно здесь.
Павел Рудов, доцент кафедры «Вагоны», преподаватель предмета «Тормоза подвижного состава» УО «Белорусский государственный университет транспорта»:
Новые приборы, которые появляются тормозные на подвижном составе, мы стараемся своевременно установить и у нас. Для того, чтобы студенты были ознакомлены с новыми разработками в этой области – как по пассажирским, так и по грузовым поездам.
Одна из самых популярных специальностей в БелГУТе – таможенное дело.
Зато для будущих пограничников открываются поистине безграничные возможности. Только в этом году 22 выпускника БелГУТа получили распределение в систему таможенных органов. Это и логистические компании, и предприятие «Гомельтранснефть», и различные отделы внешнеэкономической деятельности.
Оксана Морозова, заведующая кафедрой «Таможенное дело» УО «Белорусский государственный университет транспорта»:
Факультеты Белорусского государственного университета транспорта: военно-транспортный, гуманитарно-экономический, механический, факультет промышленного и гражданского строительства, электротехнический, строительный, факультет управления процессами перевозок, факультет иностранных студентов, заочный факультет.
Пока абитуриенты регистрируются на централизованное тестирование и размышляют, какую специальность выбрать для светлого и успешного будущего, без пяти минут выпускник строительного факультета Ярослав Зеленский уже радуется выгодному распределению – в минский метрополитен. Совсем скоро инженер-строитель транспортных объектов Ярослав будет отвечать за безопасность на путях электропоездов.
Ярослав Зеленский, студент 5-го курса строительного факультета УО «Белорусский государственный университет транспорта»:
Как известно, это – единственное метро в Беларуси, и самый популярный вид общественного транспорта. Если рассказывать, как училось, то временами было тяжело, временами легко. Но я так скажу: при желании, можно положительные найти стороны, можно отрицательные, в зависимости от того, зачем, вообще, в университет идти. Если просто вкусить студенческой жизни, тут этого хватает. Если хочется пуститься бурно в науку, тут тоже хватает возможностей. К слову, я тоже немного занимался исследовательской деятельностью.
Однако не все выпускники БелГУТ спешат расстаться с alma mater сразу после получения диплома. Мощная научно-исследовательская платформа университета транспорта предлагает освоить и вторую ступень высшего образования – магистратуру. В университете успешно работают восемь научно-педагогических школ, где готовят научные кадры высшей квалификации: по восьми специальностям – в аспирантуре, и по одной – в докторантуре.
Одна из жадных до знаний студенток – Марина Туровец. Одного диплома девушке оказалось недостаточно, и вот она, уже в статусе магистранта, торопится на очередной экзамен.
Марина Туровец, магистрант, специальность «Транспорт» УО «Белорусский государственный университет транспорта»:
Что касается перспективных проектов, в БелГУТе уже создали Испытательный центр транспорта «СЕКО» и разработали уникальную железнодорожную шпалу, которая может преобразовывать нагрузку поезда в электричество.
Также в университете создают программное обеспечение для максимальной автоматизации труда. А значит – для облегчения ежедневной работы транспортников. Особая гордость транспортного университета – выпускники: талантливые учёные, начальники железных дорог, ВУЗов, министры, депутаты различных уровней, успешные специалисты, занявшие престижные должности в организациях по всему миру.
А также – начальник Белорусской железной дороги.
Владимир Морозов, начальник ГО «Белорусская железная дорога», выпускник УО «Белорусский государственный университет транспорта»:
Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, выпускник УО «Белорусский государственный университет транспорта»:
И форма, дисциплина, необходимость чёткого знания предмета – потому что дальше, в жизни, когда ты будешь работать, на первом месте всегда будет безопасность. Это – инструкции различные. И в результате получались инженеры, которые сегодня работают, в первую очередь, на железных дорогах бывшего Советского Союза. Потому что распределялись и на Дальний Восток, и в Среднюю Азию, и в российские регионы выпускники. Они и сегодня там работают, мои сокурсники, в том числе.
Кроме научной деятельности, студенты БелГУТа активно заняты в социальной жизни: участвуют в художественной самодеятельности, конкурсах, фестивалях и спортивных соревнованиях.
И о бытовых проблемах студентам рано беспокоиться: комфортным местом в общежитии обеспечен каждый. Как говорится, для учёбы созданы все условия.
А главный корпус БелГУТа (памятник архитектуры постройки конца XIX века) – почти в 2 раза старше.
Юрий Кулаженко:
Сегодня БелГУТ успешно движется к модели «университет 4.0», где наука тесно связана с практикой, работают понятия междисциплинарности, сквозных технологий, проектного подхода и цифровой экономики. Его выпускники создают современные электровозы и вагоны, управляют транспортными процессами, занимаются коммерческой деятельностью, международными перевозками и логистикой, разрабатывают автоматизированные системы управления, строят железные дороги и инженерные сооружения.
И каждый из нынешних и будущих сотрудников университета транспорта трудятся ради нашего общего дела.
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«Если вкусить студенческой жизни, тут этого хватает. Если пуститься в науку, тоже хватает возможностей»: студенты об учёбе в БелГУТ
Почти 200 лет назад мир впервые увидел движение поезда. В 1825 году английские железнодорожники запустили на рельсы первый паровоз «Locomotion», чьё имя впоследствии стало...
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