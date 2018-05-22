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«Если вкусить студенческой жизни, тут этого хватает. Если пуститься в науку, тоже хватает возможностей»: студенты об учёбе в БелГУТ

23.05.2018 23:32 — Разное | СТВ  
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Почти 200 лет назад мир впервые увидел движение поезда. В 1825 году английские железнодорожники запустили на рельсы первый паровоз «Locomotion», чьё имя впоследствии стало нарицательным. С тех пор не только паровозы, но и все самоходные рельсовые повозки стали называть локомотивами.

«Если вкусить студенческой жизни, тут этого хватает. Если пуститься в науку, тоже хватает возможностей»: студенты об учёбе в БелГУТ

«Если вкусить студенческой жизни, тут этого хватает. Если пуститься в науку, тоже хватает возможностей»: студенты об учёбе в БелГУТ

Сегодня, как и два столетия назад, дорога завораживает молодые умы настолько, что многие юноши и девушки решаются связать свои жизнь и профессию с транспортом.

«Если вкусить студенческой жизни, тут этого хватает. Если пуститься в науку, тоже хватает возможностей»: студенты об учёбе в БелГУТ

Дмитрий Рябченко, студент УО «Белорусский государственный университет транспорта»:
Мои родители тоже работают в сфере строительства. И я решил пойти по стопам своих родителей и стать инженером-строителем. Бывает, местами и тяжёлая, бывает и весело. Я не жалею о том, что я поступил в университет.

Всем советую поступать к нам, сюда.

Потому что это – очень хорошо, очень весело. И учиться очень приятно.  

«Если вкусить студенческой жизни, тут этого хватает. Если пуститься в науку, тоже хватает возможностей»: студенты об учёбе в БелГУТ

Дмитрий, первокурсник Белорусского государственного университета транспорта, вовсю готовится к летней сессии: зубрит геодезию и начертательную геометрию. В свои 18 лет парень хорошо усвоил, что фундамент его карьеры и будущего успеха в жизни закладывается уже сейчас и прямо здесь – в БелГУТе.

«Если вкусить студенческой жизни, тут этого хватает. Если пуститься в науку, тоже хватает возможностей»: студенты об учёбе в БелГУТ

Белорусский государственный университет транспорта (сокращённо – БелГУТ) сегодня является крупнейшим научным и образовательным центром транспортного и строительного комплексов Беларуси. За 65 лет существования университет транспорта подготовил более 30 тысяч специалистов в отраслях транспорта и строительства, которые сегодня трудятся практически во всех республиках бывшего Советского Союза.

«Если вкусить студенческой жизни, тут этого хватает. Если пуститься в науку, тоже хватает возможностей»: студенты об учёбе в БелГУТ

БелГУТ – это не просто ВУЗ, а современный научно-образовательный комплекс.

Университет аккредитован на статус научной организации. Сегодня здесь готовят специалистов на 9 факультетах, где одновременно обучаются более 5 тысяч студентов.

«Если вкусить студенческой жизни, тут этого хватает. Если пуститься в науку, тоже хватает возможностей»: студенты об учёбе в БелГУТ

Функционирует также Институт повышения квалификации, Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта, 14 научно-исследовательских лабораторий и центров. Половина из них – с государственной аккредитацией.

Филиалы БелГУТа – это колледжи железнодорожного транспорта в Бресте, Гомеле и Орше.

Сегодня университет оказывает инжиниринговые и научные услуги.

«Если вкусить студенческой жизни, тут этого хватает. Если пуститься в науку, тоже хватает возможностей»: студенты об учёбе в БелГУТ

Юрий Кулаженко, ректор УО «Белорусский государственный университет транспорта»:
Услуги эти – дорогостоящие, наукоёмкие и оказание таких услуг позволяет сэкономить достаточные денежные средства для Республики Беларусь. В частостин, для белорусской железной дороги. Кроме того, эти услуги экспортно ориентированы: 70% таких услуг мы оказываем таким странам, как Россия, Китай, Швейцария, Словения, Чехия, Германия, Узбекистан.

Партнёрами Белорусского государственного университета транспорта стали 50 зарубежных университетов, научных центров и организации десяти стран. Более 100 зарубежных контрактов в год на сумму более 2 миллионов долларов – таков партнёрский КПД БелГУТа. А это – показатель и мотивация для будущих специалистов.

Теория и практика в университете идут рука об руку.

«Если вкусить студенческой жизни, тут этого хватает. Если пуститься в науку, тоже хватает возможностей»: студенты об учёбе в БелГУТ

К примеру, одна из лабораторных работ на кафедре «Вагоны» – испытание оригинальной тормозной станции, с манометрами на каждом вагоне.

Подобных моделей – всего несколько на постсоветском пространстве.

Между прочим, тормозные системы поезда Р9-Е в Минском моторовагонном депо испытывали именно здесь.

«Если вкусить студенческой жизни, тут этого хватает. Если пуститься в науку, тоже хватает возможностей»: студенты об учёбе в БелГУТ

Павел Рудов, доцент кафедры «Вагоны», преподаватель предмета «Тормоза подвижного состава» УО «Белорусский государственный университет транспорта»:
Немало работ было сделано с выполнением этой станции. Переоборудовали специальные вагоны под эту систему, которую разрабатывали, и дальше уже внедряли на подвижной состав.

На этой станции у нас тормозная система смонтирована и грузового поезда, и пассажирского.

Новые приборы, которые появляются тормозные на подвижном составе, мы стараемся своевременно установить и у нас. Для того, чтобы студенты были ознакомлены с новыми разработками в этой области – как по пассажирским, так и по грузовым поездам. 

«Если вкусить студенческой жизни, тут этого хватает. Если пуститься в науку, тоже хватает возможностей»: студенты об учёбе в БелГУТ

Одна из самых популярных специальностей в БелГУТе – таможенное дело.

Проходной балл на бюджетную форму обучения превышает 300 баллов.

Зато для будущих пограничников открываются поистине безграничные возможности. Только в этом году 22 выпускника БелГУТа получили распределение в систему таможенных органов. Это и логистические компании, и предприятие «Гомельтранснефть», и различные отделы внешнеэкономической деятельности.

«Если вкусить студенческой жизни, тут этого хватает. Если пуститься в науку, тоже хватает возможностей»: студенты об учёбе в БелГУТ

Оксана Морозова, заведующая кафедрой «Таможенное дело» УО «Белорусский государственный университет транспорта»:
В Белорусском государственном университете транспорта осуществляется подготовка специалистов для системы таможенных органов Республики Беларусь, других органов государственного  управления и организаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. Наши выпускники имеют знания в области нормативно-правовой базы Евразийского экономического союза, в сфере таможенного регулирования, административного, уголовного, международного права, финансового, обладают навыками подготовки аналитических материалов по вопросам осуществления внешнеэкономической деятельности, налогообложения, валютного регулирования и контроля, ведения деловых переговоров и переписки, в том числе, на иностранном языке.

«Если вкусить студенческой жизни, тут этого хватает. Если пуститься в науку, тоже хватает возможностей»: студенты об учёбе в БелГУТ

Факультеты Белорусского государственного университета транспорта: военно-транспортный, гуманитарно-экономический, механический, факультет промышленного и гражданского строительства, электротехнический, строительный, факультет управления процессами перевозок, факультет иностранных студентов, заочный факультет.

«Если вкусить студенческой жизни, тут этого хватает. Если пуститься в науку, тоже хватает возможностей»: студенты об учёбе в БелГУТ

Пока абитуриенты  регистрируются на централизованное тестирование и размышляют, какую специальность выбрать для светлого и успешного будущего, без пяти минут выпускник строительного факультета Ярослав Зеленский уже радуется выгодному распределению – в минский метрополитен. Совсем скоро инженер-строитель транспортных объектов Ярослав будет отвечать за безопасность на путях электропоездов.

«Если вкусить студенческой жизни, тут этого хватает. Если пуститься в науку, тоже хватает возможностей»: студенты об учёбе в БелГУТ

Ярослав Зеленский, студент 5-го курса строительного факультета УО «Белорусский государственный университет транспорта»:
Как раз вот заканчиваю, пишу диплом, радуюсь неплохому распределению. Со старта – примерно средняя зарплата по Беларуси выходит, так что я рад этому. Я буду проверять путь на соответствие всем параметрам, заявленным в нормативных документах и проверять, чтобы там не было чего-нибудь не так: дефектов разных в рельсах, чтобы шпалы были в порядке и так далее.

Там достаточно высокий пассажиропоток.

Как известно, это – единственное метро в Беларуси, и самый популярный вид общественного транспорта. Если рассказывать, как училось, то временами было тяжело, временами легко. Но я так скажу: при желании, можно положительные найти стороны, можно отрицательные, в зависимости от того, зачем, вообще, в университет идти. Если просто вкусить студенческой жизни, тут этого хватает. Если хочется пуститься бурно в науку, тут тоже хватает возможностей. К слову, я тоже немного занимался исследовательской деятельностью.

«Если вкусить студенческой жизни, тут этого хватает. Если пуститься в науку, тоже хватает возможностей»: студенты об учёбе в БелГУТ

Однако не все выпускники БелГУТ спешат расстаться с alma mater сразу после получения диплома. Мощная научно-исследовательская платформа университета транспорта предлагает освоить и вторую ступень высшего образования – магистратуру. В университете успешно работают восемь научно-педагогических школ, где готовят научные кадры высшей квалификации: по восьми специальностям – в аспирантуре, и по одной – в докторантуре.

При БелГУТе фунцкионируют два совета по защите докторских и кандидатских диссертаций.

Одна из жадных до знаний студенток – Марина Туровец. Одного диплома девушке оказалось недостаточно, и вот она, уже в статусе магистранта, торопится на очередной экзамен.

«Если вкусить студенческой жизни, тут этого хватает. Если пуститься в науку, тоже хватает возможностей»: студенты об учёбе в БелГУТ

Марина Туровец,  магистрант, специальность «Транспорт» УО «Белорусский государственный университет транспорта»:
Я окончила бакалавриат на факульте управления процессами перевозок, автомобильные перевозки. И продолжила обучаться в магистратуре по специальности «Транспорт». То есть, продолжила свою же специальность, чтобы быть более высококвалифицированным специалистом.  У меня – научно-ориентированная, поэтому из нас готовят, наверное, больше преподавателей. Поэтому более такие предметы не по специальности «Транспорт», я бы даже сказала, а вот, как уже в работе с людьми: педагогика, философия – акцент на такие предметы. Психология.

В будущем я планирую преподавать в БелГУТ, поэтому магистратура мне необходима. 

Что касается перспективных проектов, в БелГУТе уже создали Испытательный центр транспорта «СЕКО» и разработали уникальную железнодорожную шпалу, которая может преобразовывать нагрузку поезда в электричество.

«Если вкусить студенческой жизни, тут этого хватает. Если пуститься в науку, тоже хватает возможностей»: студенты об учёбе в БелГУТ

Также в университете создают программное обеспечение для максимальной автоматизации труда. А значит – для облегчения ежедневной работы транспортников. Особая гордость транспортного университета – выпускники: талантливые учёные, начальники железных дорог, ВУЗов, министры, депутаты различных уровней, успешные специалисты, занявшие престижные должности в организациях по всему миру.

В числе обладателей диплома БелГУТ – министр транспорта и коммуникаций Беларуси.

А также – начальник Белорусской железной дороги.

«Если вкусить студенческой жизни, тут этого хватает. Если пуститься в науку, тоже хватает возможностей»: студенты об учёбе в БелГУТ

Владимир Морозов, начальник ГО «Белорусская железная дорога», выпускник УО «Белорусский государственный университет транспорта»:
Всегда тёплое отношение, всегда тёплые воспоминания, в определённой степени – и ответственность за то имя, и за ту профессию, которую дал мне любимый мой институт. У каждого человека, наверное, в определённой степени, судьба создаёт определённые такие ситуации, когда надо сделать выбор. Я поступал в БелИИЖТ – не из семьи железнодорожников, рос в небольшом прекрасном городе Чечерске, в котором нет железной дороги. Судьба свела меня с БелИИЖТ, соответственно, с выбором той профессии, в которой я уже почти 30 лет, и о которой я ни разу не пожалел, не разочаровался.

«Если вкусить студенческой жизни, тут этого хватает. Если пуститься в науку, тоже хватает возможностей»: студенты об учёбе в БелГУТ

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, выпускник УО «Белорусский государственный университет транспорта»:
Чем запомнился университет – это дисциплина, которая была во время учебного процесса. В то время мы, студенты, на занятия ходили в форме, в железнодорожной форме. Были даже шинели. И военная кафедра была.

Всё-таки, транспорт предполагает вопросы безопасности.

И форма, дисциплина, необходимость чёткого знания предмета – потому что дальше, в жизни, когда ты будешь работать, на первом месте всегда будет безопасность. Это – инструкции различные. И в результате получались инженеры, которые сегодня работают, в первую очередь, на железных дорогах бывшего Советского Союза. Потому что распределялись и на Дальний Восток, и в Среднюю Азию, и в российские регионы выпускники. Они и сегодня там работают, мои сокурсники, в том числе.

Кроме научной деятельности, студенты БелГУТа активно заняты в социальной жизни: участвуют в художественной самодеятельности, конкурсах, фестивалях и спортивных соревнованиях.

«Если вкусить студенческой жизни, тут этого хватает. Если пуститься в науку, тоже хватает возможностей»: студенты об учёбе в БелГУТ

И о бытовых проблемах студентам рано беспокоиться: комфортным местом в общежитии обеспечен каждый. Как говорится, для учёбы созданы все условия.

В 2018 году Белорусскому государственному университету транспорта исполняется 65 лет.

А главный корпус БелГУТа (памятник архитектуры постройки конца XIX века) – почти в 2 раза старше.

«Если вкусить студенческой жизни, тут этого хватает. Если пуститься в науку, тоже хватает возможностей»: студенты об учёбе в БелГУТ

«Если вкусить студенческой жизни, тут этого хватает. Если пуститься в науку, тоже хватает возможностей»: студенты об учёбе в БелГУТ

Юрий Кулаженко:
Несмотря на, казалось бы, солидный возраст, мы смотрим в будущее. В стране взят курс на информатизацию и повсеместное использование ІТ-технологий, использование искусственного интеллекта в различных сферах деятельности. Именно в этом направлении мы видим развитие транспорта и транспортного образования. Мы открываем совместные лаборатории с ведущими ІТ-компаниями мира, активно интегрируем в учебные программы всех специальностей ІТ--технологии, создаём новые кружки по робототехнике и программированию. 

Учёба в БелГУТе – престижна, его диплом признаётся практически во всех странах мира.

«Если вкусить студенческой жизни, тут этого хватает. Если пуститься в науку, тоже хватает возможностей»: студенты об учёбе в БелГУТ

Сегодня БелГУТ успешно движется к модели «университет 4.0», где наука тесно связана с практикой, работают понятия междисциплинарности, сквозных технологий, проектного подхода и цифровой экономики. Его выпускники создают современные электровозы и вагоны, управляют транспортными процессами, занимаются коммерческой деятельностью, международными перевозками и логистикой, разрабатывают автоматизированные системы управления, строят железные дороги и инженерные сооружения.

«Если вкусить студенческой жизни, тут этого хватает. Если пуститься в науку, тоже хватает возможностей»: студенты об учёбе в БелГУТ

Кстати, транспортный комплекс Беларуси формирует почти 18% ВВП страны.

И каждый из нынешних и будущих сотрудников университета транспорта трудятся ради нашего общего дела.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Почти 200 лет назад мир впервые увидел движение поезда. В 1825 году английские железнодорожники запустили на рельсы первый паровоз «Locomotion», чьё имя впоследствии стало...
 
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