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Мать Криштиану Роналду рассказала, что хотела сделать аборт, когда была беременна

23.05.2018 23:42 — Разное | Tut.by  
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Долорес Авейру, мать футболиста мадридского «Реала» Криштиану Роналду, рассказала о том, что ее сын мог не появиться на свет. Об этом сообщает Globo Esporte.


Криштиану Роналду. Фото: realmadrid.com

— У меня уже было трое детей, я пыталась сделать аборт и не смогла. К счастью, потому что Криштиану стал звездой, которая осветила мою жизнь. Я хочу передать женщинам, чтобы они не делали этого, — написала Авейру в своей новой книге «Мужественная мать». В ней автор призывает женщин не совершать абортов.

Португалец выступает в составе мадридского «Реала» с 2009 года. В сезоне-2017/2018 Роналду забил 44 мяча в 43 матчах во всех турнирах.

Форвард пять раз становился обладателем «Золотого мяча». В 2016 году вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы, также он четырежды выигрывал Лигу чемпионов.

 
 
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Долорес Авейру, мать футболиста мадридского "Реала" Криштиану Роналду, рассказала о том, что ее сын мог не появиться на свет.
 
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