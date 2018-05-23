Мужская сборная Беларуси по волейболу проиграла Хорватии во втором туре Евролиги в Минске со счетом 1:3 (25:21, 17:25, 19:25, 20:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.



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Хозяева площадки неплохо начали встречу. В нападении выделялись своими действиями Андрей Радюк и Артур Удрис. Белорусы также старались эффективно играть на блоке, что и позволило добиться успеха в первой партии.

После отдыха хорваты усилиями чемпиона Италии по волейболу в составе «Перуджи» Лео Андрича, уроженца Минска Тимофея Жуковского организовали неплохую подачу, с которой белорусам справиться было сложно. Гости перехватили инициативу и победили в четырех партиях.

Самым результативным игроком матча стал Лео Андрич — 28 очков. У белорусов проявил себя в атаке Андрей Радюк (13 баллов) и Родион Мискевич (8 очков).

Сборной Беларуси не удалось задействовать в полном объеме центральных блокирующих, против которых в защите сыграли хорваты.

В другом матче группы «В» команда Албании была сильнее Венгрии — 3:1.

Следующий матч белорусской команды состоится 26 мая против соперников из Венгрии.