ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мужская сборная Беларуси по волейболу проиграла Хорватии во втором туре Евролиги

23.05.2018 22:06 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Мужская сборная Беларуси по волейболу проиграла Хорватии во втором туре Евролиги в Минске со счетом 1:3 (25:21, 17:25, 19:25, 20:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: БЕЛТА

Хозяева площадки неплохо начали встречу. В нападении выделялись своими действиями Андрей Радюк и Артур Удрис. Белорусы также старались эффективно играть на блоке, что и позволило добиться успеха в первой партии.

После отдыха хорваты усилиями чемпиона Италии по волейболу в составе «Перуджи» Лео Андрича, уроженца Минска Тимофея Жуковского организовали неплохую подачу, с которой белорусам справиться было сложно. Гости перехватили инициативу и победили в четырех партиях.

Самым результативным игроком матча стал Лео Андрич — 28 очков. У белорусов проявил себя в атаке Андрей Радюк (13 баллов) и Родион Мискевич (8 очков).

Сборной Беларуси не удалось задействовать в полном объеме центральных блокирующих, против которых в защите сыграли хорваты.

В другом матче группы «В» команда Албании была сильнее Венгрии — 3:1.

Следующий матч белорусской команды состоится 26 мая против соперников из Венгрии.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужская сборная Беларуси по волейболу проиграла Хорватии во втором туре Евролиги в Минске со счетом 1:3 (25:21, 17:25, 19:25, 20:25).
 
Новости дня
Новости разные
 
Посольство РФ в Лондоне обеспокоено условиями содержания Юлии Скрипаль в Великобритании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика