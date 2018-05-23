Юлия Скрипаль: Я надеюсь однажды вернуться в Россию

«Очнувшись после 20-дневной комы, я узнала, что мы оба были отравлены. Мне до сих пор сложно смириться с мыслью, что на нас было совершено подобное нападение. Шокирует сам факт использования нервно-паралитического вещества в данной ситуации», — рассказала она в интервью Рейтер.









По словам Юлии Скрипаль, пишет nn.by процесс выздоровления был очень медленным и болезненным. «Не хочу вдаваться в детали, скажу лишь, что лечение было инвазивным и глубоко угнетающим. Я благодарна всем замечательным и добрым работникам госпиталя в Солсбери, место, которое стало мне очень близким».









«Моя жизнь была перевернута с ног на голову, и сейчас я пытаюсь смириться с невероятными изменениями в моей жизни», — сказала Юлия.









«В долгосрочной перспективе я надеюсь вернуться домой, в мою страну», — добавила она.



