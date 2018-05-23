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Юлия Скрипаль: Я надеюсь однажды вернуться в Россию

23.05.2018 23:08 — Разное | Партизан  
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Дочь бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, в своем первом появлении перед камерой после того как она и ее отец были отравлены в английском Солсбери, сказала, что ей очень повезло остаться в живых после покушения.

 «Очнувшись после 20-дневной комы, я узнала, что мы оба были отравлены. Мне до сих пор сложно смириться с мыслью, что на нас было совершено подобное нападение. Шокирует сам факт использования нервно-паралитического вещества в данной ситуации», — рассказала она в интервью Рейтер.


По словам Юлии Скрипаль, пишет nn.by процесс выздоровления был очень медленным и болезненным. «Не хочу вдаваться в детали, скажу лишь, что лечение было инвазивным и глубоко угнетающим. Я благодарна всем замечательным и добрым работникам госпиталя в Солсбери, место, которое стало мне очень близким».


«Моя жизнь была перевернута с ног на голову, и сейчас я пытаюсь смириться с невероятными изменениями в моей жизни», — сказала Юлия.


«В долгосрочной перспективе я надеюсь вернуться домой, в мою страну», — добавила она.


 
 
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Дочь бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, в своем первом появлении перед камерой после того как она и ее отец были отравлены в английском Солсбери, сказала,...
 
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