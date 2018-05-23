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Минчанин принёс в банк более 8 тысяч копеечных монет весом в 13 кг
Для сбора 8400 монет мужчине потребовалось полтора года.
Минчанин 23 мая принёс в одно из отделений банка 13 килограммов денег. Как выяснилось, именно столько весят 8436 копеечных монеток.
Для подсчёта всех монет потребовалась специальная машина. Процесс занял 15 минут.
Полученную сумму в 84 рубля мужчина положил на свою карточку. Он рассказал, что сначала ради шутки хотел собрать всего тысячу монет, но в процессе втянулся и не смог остановиться.
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Для сбора 8400 монет мужчине потребовалось полтора года.
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