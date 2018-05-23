Минчанин принёс в банк более 8 тысяч копеечных монет весом в 13 кг

Для сбора 8400 монет мужчине потребовалось полтора года.

Минчанин 23 мая принёс в одно из отделений банка 13 килограммов денег. Как выяснилось, именно столько весят 8436 копеечных монеток.

Для подсчёта всех монет потребовалась специальная машина. Процесс занял 15 минут.

Полученную сумму в 84 рубля мужчина положил на свою карточку. Он рассказал, что сначала ради шутки хотел собрать всего тысячу монет, но в процессе втянулся и не смог остановиться.