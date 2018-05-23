Суд США запретил Дональду Трампу блокировать посетителей его страницы в Twitter

Федеральный суд заявил, что блокировка президентом США Дональдом Трампом пользователей в своём Twitter нарушает свободу слова.

Иск против Трампа подали несколько «забаненых» пользователей. Суд решил, что блокировка является «правительственным контролем над некоторыми аспектами аккаунта @realDonaldTrump и нарушает первую поправку к конституции, которая гарантирует свободу слова в стране».

За президента вступился Минюст, который не согласен с таким решением. Его представители отмечают, что уважают позицию суда, но готовы принять определённые шаги по разрешению сложившейся ситуации.

Сам Дональд Трамп пока никак не отреагировал на произошедшее.