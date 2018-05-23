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Суд США запретил Дональду Трампу блокировать посетителей его страницы в Twitter
Федеральный суд заявил, что блокировка президентом США Дональдом Трампом пользователей в своём Twitter нарушает свободу слова.
Иск против Трампа подали несколько «забаненых» пользователей. Суд решил, что блокировка является «правительственным контролем над некоторыми аспектами аккаунта @realDonaldTrump и нарушает первую поправку к конституции, которая гарантирует свободу слова в стране».
За президента вступился Минюст, который не согласен с таким решением. Его представители отмечают, что уважают позицию суда, но готовы принять определённые шаги по разрешению сложившейся ситуации.
Сам Дональд Трамп пока никак не отреагировал на произошедшее.
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Федеральный суд заявил, что блокировка президентом США Дональдом Трампом пользователей в своём Twitter нарушает свободу слова.
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