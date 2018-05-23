Указом Президента Беларуси изменились границы Минска и Смолевичского района

Теперь в черту столицы включена территория Национального аэропорта и Смолевичского лесхоза.

Изменения были проведены с целью реализации проекта по строительству в Национальном аэропорту Минска искусственной взлётно-посадочной полосы. Пресс-служба Президента сообщила, что соответствующий указ №194 был подписан Александром Лукашенко.

В состав Минска вошли участки Смолевичского района общей площадью 158,44 га. Из них 147,51 га принадлежат Национальному аэропорту, а 10,93 га – Смолевичскому лесхозу.