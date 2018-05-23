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Указом Президента Беларуси изменились границы Минска и Смолевичского района

24.05.2018 06:12 — Разное | ОНТ  
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Теперь в черту столицы включена территория Национального аэропорта и Смолевичского лесхоза.

Изменения были проведены с целью реализации проекта по строительству в Национальном аэропорту Минска искусственной взлётно-посадочной полосы. Пресс-служба Президента сообщила, что соответствующий указ №194 был подписан Александром Лукашенко.

В состав Минска вошли участки Смолевичского района общей площадью 158,44 га. Из них 147,51 га принадлежат Национальному аэропорту, а 10,93 га – Смолевичскому лесхозу.

 
Теги: Минск
 
 
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​Теперь в черту столицы включена территория Национального аэропорта и Смолевичского лесхоза.
 
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