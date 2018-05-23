Минское «Динамо» проиграло БАТЭ в чемпионате Беларуси

Футбольный клуб из Борисова одержал победу над столичной командой со счётом 1:0.

Поединок состоялся 23 мая на минском стадионе «Трактор». Победный гол забил Мирко Иванич на 74-й минуте.

Сейчас в турнирной таблице БАТЭ занимает первое место с 24 очками. «Динамо» отстаёт – в их копилке всего 17 баллов.

Также сегодня прошёл матч между брестским «Динамо» и «Слуцком». Игра закончилась со счётом 1:1.