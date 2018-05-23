Все большую популярность набирает в последнее время велосипедный туризм. Если взять другие областные центры Беларуси, то Брест явно выбивается в лидеры. То, что веломаршрутов выходного дня не хватает, а если по правде, то их просто нет, то мы с коллегами-журналистами, в очередной раз выбираем польскую сторону.



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Несколько недель назад нам удался прекрасный веломаршрут Брест - Бяла-Подляска. К слову сказать, в городке в пять раз меньшем, чем Брест к велотуризму относятся очень серьезно. Уже через год там планируют открыть целую сеть велодорожек и из нынешних 10 км сделать 40 км веломаршрутов, бюджетом более 22 млн злотых.

В прошлые выходные мы решили проведать иные туристические направления и отправились в сторону польского Янова открывать жемчужины Подлясья. Этот регион на туристических картах Польши называется Подлясская Швейцария. Большая часть маршрута проходит над пограничной рекой Буг и прописывается на общей велокарте Европы GreenVelo.



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Чтобы пройти границу на велосипеде, требуется специальное разрешение. Бюрократическая волокита обязует нас, как организацию подать просьбу или заявку, назовем это как хотите, в таможенные и пограничные службы, с целью получить «таможня дает добро». Так как люди не всегда могут заранее распоряжаться своим временем, собраться в пятницу и принять решение, где провести выходной, то без предподготовки "в выходные отправляемся на вело в РП" шансов нет. Надо все продумывать и подаваться заранее, тогда командиры и начальники могут подумать и выставить свой вердикт. Нам в частности не повезло, и пришлось скидываться на бус, который мы в последствии оставили в Тересполе. Пересечение пустой границы в воскресенье заняло почти два часа. Причем по нашей стороне это было не более 15 минут, ну а на польской, как всегда. И уже не совсем утром, а после обеда мы крутили педали по маршруту Тересполь – Янов-Подляский.



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Расстояние по карте около 35 км мы преодолели за четыре часа, из которых половина в движении, половина в исследовании окрестностей.

В Тересполе можно посмотреть форт-музей Пороховница. Дальше через Лобачев держим путь в сторону Кузавки. Есть вдоль реки две деревни с подобным названием. Каждая из них гордится тем, что именно оттуда Тадеуш Костюшко в 17 году отправился по Бугу в свое мировое «турне», которое закончил в Америке. В этой Кузавке, что географически расположена напротив наших Козловичей, стоит памятный камень с соответствующей таблицей. Дальше по пути - деревня Нэпли, отделена от белорусской тезки границей. Там же над рекой Кршна– притоком Буга, как и у нас в Скоках над рекой, расположена средняя школа имени Юлиана Немцевича. Парково-архитектурный ансамбль поместья Немцевичей хоть и отлечается от того, что у нас в Скоках, так, как был практически уничтожен пожаром в 1874 году. Но в целом: брусчатка, грабовая аллея, двухэтажная усадьба, расположенная недалеко у реки, проявляют много сходства. В 200 метрах от школы красуются полуразрушенные неоготического стиля строения, построенные для частого гостя своих времен -царя Александра I.



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Нас поражает внешнее оформление деревенского школьного двора: неопреновые основания спортивных площадок, спортивные тренажеры, игровые поля.

Далее продвигаемся вдоль Буга. Необычайные пейзажи с видом на белорусскую сторону открываются с высокого берега. Здесь же монумент памятник советский танк на высоком постаменте направленный дулом на запад. Туристов вокруг немало. Номера на авто и гданьские и варшавские. Один парень на велосипеде рассказывает нам, что уже 900 км ГринВело проехал вдоль границ страны в одиночку. Направление держит с Подхалля в Гданьск, перед ним еще более 400 км.

В следующую деревню Кршычев, попадаем глухими лесными тропами. Где-то лес переходит в болото, что было некогда старым руслом Буга. И еще месяц назад по полноводью нам этот путь было бы не преодолеть. У самого края высокого берега красуется жемчужина деревянного зодчества Подлясья бывшая униатская, позже православная церковь Святого Дмитрия, а ныне костел Св Юрия. Там же встречаем местных жителей и приезжих из Радома, орнитологов. Путешественники делятся с нами хлебом и консервами, по тому как слышат, что мы интересуемся работающими магазинами, но все вокруг закрыто на выходной. После совместной трапезы, что придает нам сил, уже не тропами, а по асфальтовой дороге проезжаем к деревне Пратулин, известной своей Кальварией, повторящей путь Христа на Голгофу и костелом Благословенных мучеников Подлясья (униатская церковь).



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По дороге дальше обнаруживаем станицу с арендой каяков. Цены доступные 40 зл с человека на день. Каяки простенькие, но выбор большой.

В Янов-Подляский попадаем вечером. Знакомство с городком начинаем с отстроенного несколько лет назад Епископского Дворца. Гармоничный гостиничный комплекс, возведенный на руинах старого замка удивляет тем, что еще несколько лет назад на этом холме были руины с единственно уцелевшей на постаменте Богородицей. Во время первых сплавов по Бугу мы облюбовали это место и не раз фотографировались там. Сейчас это современный дворцово-парковый комплекс со своим СПА –центром, бассейнами, конференц-залами и в будущем, конной школой. Под замком рестораны, подземные переходы и остатки исторической застройки – элементы фундамента и стен. Как сказали менеджеры кампании Архе ( Сеть 4 звездочных отелей) вскоре планируется открыть еще и музей.

Разузнали цены, на обеды, на номера и пакеты для длительного отдыха.

Обеды дороже, чем в среднем по региону, номера от 200 зл, на все ближайшие даты мест нет, на паркинге для авто тоже. Может белорусу и дороговато, но для какого-нибудь важного события, либо романтического выходного дня можно раз в жизни себе позволить. В Польше в эти дни проходит первая комуния – (причастие), поэтому и гуляет народ вместе с детьми после события. С виду блюда, что люди кушали на террасе, выглядели потрясающе, на вкус не знаем, по тому, как надо было доехать до конечной целевой точки.

Конезавод племенных арабских скакунов в Янове всегда был международным лицом Польши.Это здесь проходили скачки, показы выправки лошадей, традиционные празднования Хубертуса и торги с молотка. Наследие, доставшееся полякам еще с царских времен, притягивало в это неординарное место множество узнаваемых личностей. В списках покупателей с аукциона значился солист Роллинг Стоунз, польские знаменитости, арабские шэйхи, которые считали, что здесь у лошадей хорошая арабская кровь.

Вечером на конюшне-племзаводе уже никого не было и мы, заплатив за вход 3 зл (в предыдущие годы вход был бесплатный), гуляли по бесконечному утопающему в зелени гигантских лип парку, как одинокие призраки. Кони уже практически все спали. Только в одном месте была еще небольшая стайка длинношеих красавцев.

Еще до темна, мы взяли курс на Тересполь . Наш водитель, Виталий, включив какую-то неимоверную скорость и энергию умчался вперед, чтобы из Тересполя поехать к нам навстречу и сделал очень правильный ход. Темнота застала нас на половине пути и как только мы впаковали свои велосипеды в прибывший во время бус, нас тут же остановили пограничники. «Регистрировались, когда ездили Надбужанскими трассами? Визы у всех? Нелегалов нет?». «Ну мы совсем не были над Бугом», - пришлось выкручиваться нам, чтобы не оштрафовали и побыстрее отпустили. Проверка документов заняла достаточно времени. Нам прочитали лекцию о том, какие действия должны выполнятся перед выправкой на пограничные «терены», напомнили про куртки и освещение на велосипедах и отпустили.