БрГТУ сделает ставку на более раннюю интеграцию студентов в производственный процесс

Заместитель министра образования Сергей Рудый сегодня представил коллективу Брестского государственного технического университета нового ректора Александра Драгана, передает корреспондент БЕЛТА.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55791.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55791.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55791.php

Читать полностью в источнике с фото:





Представление нового руководителя состоялось во время расширенного собрания ученого совета вуза. "БрГТУ - солидный университет, у которого есть немало перспектив для развития. Главная цель - обеспечить качественное образование, готовить кадры по востребованным сегодня специальностям, а также ориентироваться на те, на которые будет спрос завтра", - подчеркнул Сергей Рудый.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55791.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55791.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55791.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55791.php

Читать полностью в источнике с фото:





Ранее Александр Драган занимал должность декана машиностроительного факультета. "Очень важно, что его профессиональное становление происходило в этом коллективе, он будет продолжать заложенные традиции. Предыдущим ректором Петром Пойтой было сделано многое. Сегодня главное - сохранить наработанное и, естественно, придать новый импульс развитию университета", - отметил заместитель председателя Брестского облисполкома Олег Величко.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55791.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55791.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55791.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55791.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55791.php

Читать полностью в источнике с фото:





В университете есть предложения по повышению качества образования. "Для инженерного вуза актуально обеспечить практико-ориентированное обучение. Я думаю, будет правильно обеспечить более раннюю интеграцию студента, будущего молодого специалиста, в производственный процесс. Мы будем совершенствовать существующие формы практики, а также придумывать новые. Есть идеи, каким образом это реализовать", - сказал Александр Драган.

Профессор Петр Пойта продолжит работать в БрГТУ. Участники ученого совета поблагодарили его за многолетний и плодотворный труд. Ему вручены грамоты Министерства образования, Брестского облисполкома.

Фото Вадима Якубенка