ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БрГТУ сделает ставку на более раннюю интеграцию студентов в производственный процесс

24.05.2018 06:30 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Заместитель министра образования Сергей Рудый сегодня представил коллективу Брестского государственного технического университета нового ректора Александра Драгана, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55791.php

БрГТУ сделает ставку на более раннюю интеграцию студентов в производственный процесс


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55791.php

БрГТУ сделает ставку на более раннюю интеграцию студентов в производственный процесс


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55791.php

БрГТУ сделает ставку на более раннюю интеграцию студентов в производственный процесс

Представление нового руководителя состоялось во время расширенного собрания ученого совета вуза. "БрГТУ - солидный университет, у которого есть немало перспектив для развития. Главная цель - обеспечить качественное образование, готовить кадры по востребованным сегодня специальностям, а также ориентироваться на те, на которые будет спрос завтра", - подчеркнул Сергей Рудый.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55791.php

БрГТУ сделает ставку на более раннюю интеграцию студентов в производственный процесс


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55791.php

БрГТУ сделает ставку на более раннюю интеграцию студентов в производственный процесс


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55791.php

БрГТУ сделает ставку на более раннюю интеграцию студентов в производственный процесс


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55791.php

БрГТУ сделает ставку на более раннюю интеграцию студентов в производственный процесс

Ранее Александр Драган занимал должность декана машиностроительного факультета. "Очень важно, что его профессиональное становление происходило в этом коллективе, он будет продолжать заложенные традиции. Предыдущим ректором Петром Пойтой было сделано многое. Сегодня главное - сохранить наработанное и, естественно, придать новый импульс развитию университета", - отметил заместитель председателя Брестского облисполкома Олег Величко.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55791.php

БрГТУ сделает ставку на более раннюю интеграцию студентов в производственный процесс


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55791.php

БрГТУ сделает ставку на более раннюю интеграцию студентов в производственный процесс


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55791.php

БрГТУ сделает ставку на более раннюю интеграцию студентов в производственный процесс


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55791.php

БрГТУ сделает ставку на более раннюю интеграцию студентов в производственный процесс


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55791.php

БрГТУ сделает ставку на более раннюю интеграцию студентов в производственный процесс

В университете есть предложения по повышению качества образования. "Для инженерного вуза актуально обеспечить практико-ориентированное обучение. Я думаю, будет правильно обеспечить более раннюю интеграцию студента, будущего молодого специалиста, в производственный процесс. Мы будем совершенствовать существующие формы практики, а также придумывать новые. Есть идеи, каким образом это реализовать", - сказал Александр Драган.

Профессор Петр Пойта продолжит работать в БрГТУ. Участники ученого совета поблагодарили его за многолетний и плодотворный труд. Ему вручены грамоты Министерства образования, Брестского облисполкома.

Фото Вадима Якубенка

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заместитель министра образования Сергей Рудый сегодня представил коллективу Брестского государственного технического университета нового ректора Александра...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минское «Динамо» проиграло БАТЭ в чемпионате Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика