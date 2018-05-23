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Будущие солдаты из Городка

24.05.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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«Служба в армии почетна, и отдать этот священный долг своей Родине обязан каждый белорус». Эта мысль звучала лейтмотивом торжественного мероприятия, посвященного проводам на службу в ряды Вооруженных Сил Республики Беларусь, которое прошло 11 мая в районном краеведческом музее.

Подробности в номере от 15 мая.

Будущие солдаты из Городка

 
 
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«Служба в армии почетна, и отдать этот священный долг своей Родине обязан каждый белорус». Эта мысль звучала лейтмотивом торжественного мероприятия,...
 
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