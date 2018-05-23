|
Будущие солдаты из Городка
24.05.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк
«Служба в армии почетна, и отдать этот священный долг своей Родине обязан каждый белорус». Эта мысль звучала лейтмотивом торжественного мероприятия, посвященного проводам на службу в ряды Вооруженных Сил Республики Беларусь, которое прошло 11 мая в районном краеведческом музее.
Подробности в номере от 15 мая.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Служба в армии почетна, и отдать этот священный долг своей Родине обязан каждый белорус». Эта мысль звучала лейтмотивом торжественного мероприятия,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)