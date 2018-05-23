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WorldSkills: в Минске выбирают лучшего молодого специалиста

24.05.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Лучших кондитеров, строителей, столяров и робототехников выбирают в Беларуси. В Минске проходит Республиканский конкурс профмастерства WorldSkills, информирует телеканал «МИР 24».

Соревнование собрало 300 учащихся техникумов, колледжей и молодых рабочих, представляющих 37 профессий. С кадрами, а также инновационными подходами в разных отраслях познакомился и премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. Главу правительства заинтересовали электроника и мехатроника.

«Мы демонстрируем кадровое обеспечение экономики. Любой инвестор может увидеть, что в Беларуси есть высококвалифицированные подготовленные кадры, которые способны реализовать любой инвестиционный проект», – отметил ректор Республиканского института профессионального образования Валерий Голубовский.

Чемпионат рабочих профессий еще называют «Олимпиадой для рабочих рук». Он проходит раз в два года в разных странах. Победители нынешнего конкурса профмастерства представят страну на чемпионате WorldSkills в Казани.



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Теги: Минск
 
 
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В столице Беларуси проходит Республиканский конкурс профмастерства. В соревновании участвуют 300 учащихся техникумов, колледжей и молодых рабочих, представляющих...
 
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