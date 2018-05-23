WorldSkills: в Минске выбирают лучшего молодого специалиста

Лучших кондитеров, строителей, столяров и робототехников выбирают в Беларуси. В Минске проходит Республиканский конкурс профмастерства WorldSkills, информирует телеканал «МИР 24».

Соревнование собрало 300 учащихся техникумов, колледжей и молодых рабочих, представляющих 37 профессий. С кадрами, а также инновационными подходами в разных отраслях познакомился и премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. Главу правительства заинтересовали электроника и мехатроника.

«Мы демонстрируем кадровое обеспечение экономики. Любой инвестор может увидеть, что в Беларуси есть высококвалифицированные подготовленные кадры, которые способны реализовать любой инвестиционный проект», – отметил ректор Республиканского института профессионального образования Валерий Голубовский.

Чемпионат рабочих профессий еще называют «Олимпиадой для рабочих рук». Он проходит раз в два года в разных странах. Победители нынешнего конкурса профмастерства представят страну на чемпионате WorldSkills в Казани.