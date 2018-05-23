|
WorldSkills: в Минске выбирают лучшего молодого специалиста
24.05.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Лучших кондитеров, строителей, столяров и робототехников выбирают в Беларуси. В Минске
Соревнование собрало 300 учащихся техникумов, колледжей и молодых рабочих, представляющих 37 профессий. С кадрами, а также инновационными подходами в разных отраслях познакомился и премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. Главу правительства заинтересовали электроника и мехатроника.
Чемпионат рабочих профессий еще называют «Олимпиадой для рабочих рук». Он проходит раз в два года в разных странах. Победители нынешнего конкурса профмастерства представят страну на чемпионате WorldSkills в Казани.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В столице Беларуси проходит Республиканский конкурс профмастерства. В соревновании участвуют 300 учащихся техникумов, колледжей и молодых рабочих, представляющих...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)