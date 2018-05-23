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Макей: Беларусь надеется на отмену санкций Запада
24.05.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
На открытии международного форума «Минский диалог» министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что видит перспективу полной отмены западных санкций в отношении своей страны, передает телеканал «МИР 24».
Тем не менее,
Нынешний «Минский диалог» посвящен теме безопасности в Восточной Европе. Всего на него собралось более 500 экспертов, в том числе представители США, Китая и Великобритании. Ожидается, что на форуме выступит президент Беларуси Александр Лукашенко.
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Об этом министр иностранных дел Беларуси заявил на открытии международного форума «Минский диалог».
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