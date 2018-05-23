Макей: Беларусь надеется на отмену санкций Запада

На открытии международного форума «Минский диалог» министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что видит перспективу полной отмены западных санкций в отношении своей страны, передает телеканал «МИР 24».

«Я считаю, что, двигаясь постепенно, шаг за шагом, мы решим все вопросы, которые связаны с отменой санкций. Но, думаю, результаты нашего взаимодействия с нашими европейскими партнерами, американскими партнерами, подтверждают тот факт, что сегодня мы находимся в ситуации, когда все стороны стремятся к пошаговому расширению той позитивной атмосферы, которая существует между Беларусью и нашими партнерами», – сказал Макей.

Тем не менее, Макей подчеркнул, что строить точные прогнозы о сроках отмены санкций пока рано.

Нынешний «Минский диалог» посвящен теме безопасности в Восточной Европе. Всего на него собралось более 500 экспертов, в том числе представители США, Китая и Великобритании. Ожидается, что на форуме выступит президент Беларуси Александр Лукашенко.