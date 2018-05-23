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Макей: Диалог между ЕС и ЕАЭС исключит борьбу за сферы влияния
24.05.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Диалог между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) укрепит доверие и исключит борьбу за сферы влияния в Восточной Европе, заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей, передает
По словам министра, прогресс в этом направлении мог бы способствовать развенчанию мифа о несовместимости европейской и евразийской интеграционных моделей.
Макей также добавил, что здесь нельзя ожидать какого-то чуда, важно поступательное, последовательное наращивание взаимодействия.
Накануне молдавский лидер Игорь Додон
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Об этом глава МИД Беларуси заявил на открытии международного форума «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех».
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