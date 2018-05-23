Макей: Диалог между ЕС и ЕАЭС исключит борьбу за сферы влияния

Диалог между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) укрепит доверие и исключит борьбу за сферы влияния в Восточной Европе, заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей, передает ТАСС .

«Экономическое соперничество и торговые конфликты – классические причины обострения международных отношений. Это мы наглядно видим сегодня, примеры перед нашими глазами. Именно поэтому Беларусь является активным сторонником диалога между евразийским и европейским интеграционными процессами как средствами укрепления доверия и исключения борьбы за сферы влияния в Восточной Европе», – сказал Макей на открытии международного форума «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех».

По словам министра, прогресс в этом направлении мог бы способствовать развенчанию мифа о несовместимости европейской и евразийской интеграционных моделей.

Макей также добавил, что здесь нельзя ожидать какого-то чуда, важно поступательное, последовательное наращивание взаимодействия.