ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Макей: Диалог между ЕС и ЕАЭС исключит борьбу за сферы влияния

24.05.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Диалог между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) укрепит доверие и исключит борьбу за сферы влияния в Восточной Европе, заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей, передает ТАСС.

«Экономическое соперничество и торговые конфликты – классические причины обострения международных отношений. Это мы наглядно видим сегодня, примеры перед нашими глазами. Именно поэтому Беларусь является активным сторонником диалога между евразийским и европейским интеграционными процессами как средствами укрепления доверия и исключения борьбы за сферы влияния в Восточной Европе», – сказал Макей на открытии международного форума «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех».

По словам министра, прогресс в этом направлении мог бы способствовать развенчанию мифа о несовместимости европейской и евразийской интеграционных моделей.

Макей также добавил, что здесь нельзя ожидать какого-то чуда, важно поступательное, последовательное наращивание взаимодействия.

Накануне молдавский лидер Игорь Додон написал на своей странице в Facebook, что Молдова в будущем может стать мостом между ЕАЭС и Евросоюзом.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ
 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом глава МИД Беларуси заявил на открытии международного форума «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех».
 
Новости дня
Новости разные
 
C пятницы водителей будут штрафовать за невключенный свет фар
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
24.05.2018
Mir24.TV Belarus
Варяг-пресс
Гарадоцкi веснiк
Новости Ветки
Газета Праца
Свислочская газета
Кировец
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика