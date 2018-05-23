ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Областной слет студентов и молодых специалистов прошел на Новогрудчине

24.05.2018 — Разное | Газета Праца  
Размер текста:
A
A
A

Областной слет студентов и молодых специалистов прошел на Новогрудчине

Во вторник, 22 мая, Новогрудчина принимала участников областного слета студентов высших учебных заведений и молодых специалистов.

Областной слет студентов и молодых специалистов прошел на Новогрудчине

Участие в работе форума приняли председатель Гродненского областного Совета депутатов, председатель Гродненской областной организации РОО «Белая Русь» Игорь Жук.

В числе участников слета студенты Гродненского государственного аграрного университета, Гродненского государственного медицинского университета, Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, молодые специалисты области.

Областной слет студентов и молодых специалистов прошел на Новогрудчине

Для участников слета была подготовлена насыщенная и интересная программа, во время которой можно было получить много полезной информации, ознакомиться с различными объектами производственной и социально-культурной сферы на территории района, пообщаться с коллегами.

Мероприятие началось в районном Центре культуры и народного творчества. С приветственным словом к участникам слета обратился председатель Гродненского областного Совета депутатов, председатель Гродненской областной организации РОО «Белая Русь» Игорь Жук.

— Слет молодых специалистов в области проводится уже восьмой раз, — сказал Игорь Георгиевич. – Каждый год меняется формат встречи и район. В этом году мы не случайно выбрали местом проведения слета Новогрудский район. Здесь накоплен действительно хороший опыт работы с молодыми специалистами. В Новогрудском районе самый высокий в области процент закрепляемости молодых специалистов: 78 % из них после обязательной отработки по распределению остаются работать в районе. Это свидетельствует о том, что на Новогрудчине умеют ценить молодые кадры, создают условия для самореализации, адаптации и профессионального роста. Молодёжь видит перспективу и остается здесь жить и работать. Основная цель мероприятия – показать участникам слёта, как работают и как живут в регионе. И органы власти, и общественные организации заинтересованы в том, чтобы молодёжь нашла себя здесь, в нашей стране. Здесь можно добиться и карьерного роста, и приносить пользу и своей семье и своей малой и большой Родине.

— На пятом Всебелорусском собрании одним из приоритетов развития страны на ближайшую пятилетку определена молодежь, — подчеркнул Игорь Жук. – И это не случайно. Мотивированная, образованная, активная молодежь — это, по сути, стратегический ресурс развития любой страны. Ведь от того, какую смену мы воспитаем, насколько подготовим к самостоятельной жизни, зависит будущее государства и общества.

Игорь Георгиевич поблагодарил руководство Новогрудского района за грамотную и системную работу с молодежью и пожелал участникам слета успехов.

 

Новости дня
Новости разные
 
Минчанин принёс в банк более 8 тысяч копеечных монет весом в 13 кг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
24.05.2018
Mir24.TV Belarus
Варяг-пресс
Гарадоцкi веснiк
Новости Ветки
Газета Праца
Свислочская газета
Кировец
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика