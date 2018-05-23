Областной слет студентов и молодых специалистов прошел на Новогрудчине





Во вторник, 22 мая, Новогрудчина принимала участников областного слета студентов высших учебных заведений и молодых специалистов.





Участие в работе форума приняли председатель Гродненского областного Совета депутатов, председатель Гродненской областной организации РОО «Белая Русь» Игорь Жук.

В числе участников слета студенты Гродненского государственного аграрного университета, Гродненского государственного медицинского университета, Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, молодые специалисты области.





Для участников слета была подготовлена насыщенная и интересная программа, во время которой можно было получить много полезной информации, ознакомиться с различными объектами производственной и социально-культурной сферы на территории района, пообщаться с коллегами.

Мероприятие началось в районном Центре культуры и народного творчества. С приветственным словом к участникам слета обратился председатель Гродненского областного Совета депутатов, председатель Гродненской областной организации РОО «Белая Русь» Игорь Жук.

— Слет молодых специалистов в области проводится уже восьмой раз, — сказал Игорь Георгиевич. – Каждый год меняется формат встречи и район. В этом году мы не случайно выбрали местом проведения слета Новогрудский район. Здесь накоплен действительно хороший опыт работы с молодыми специалистами. В Новогрудском районе самый высокий в области процент закрепляемости молодых специалистов: 78 % из них после обязательной отработки по распределению остаются работать в районе. Это свидетельствует о том, что на Новогрудчине умеют ценить молодые кадры, создают условия для самореализации, адаптации и профессионального роста. Молодёжь видит перспективу и остается здесь жить и работать. Основная цель мероприятия – показать участникам слёта, как работают и как живут в регионе. И органы власти, и общественные организации заинтересованы в том, чтобы молодёжь нашла себя здесь, в нашей стране. Здесь можно добиться и карьерного роста, и приносить пользу и своей семье и своей малой и большой Родине.

— На пятом Всебелорусском собрании одним из приоритетов развития страны на ближайшую пятилетку определена молодежь, — подчеркнул Игорь Жук. – И это не случайно. Мотивированная, образованная, активная молодежь — это, по сути, стратегический ресурс развития любой страны. Ведь от того, какую смену мы воспитаем, насколько подготовим к самостоятельной жизни, зависит будущее государства и общества.

Игорь Георгиевич поблагодарил руководство Новогрудского района за грамотную и системную работу с молодежью и пожелал участникам слета успехов.