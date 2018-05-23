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Овечкин забросил победную шайбу и впервые в карьере добрался до финала Кубка Стэнли

24.05.2018 07:15 — Разное | Tut.by  
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В драматичной финальной серии Восточной конференции «Вашингтон» в семи матчах одолел «Тампу» и пробился в финал Кубка Стэнли.


Фото: nhl.com/ru

Одержав две выездные победы на старте серии, «Вашингтон» затем потерпел три поражения подряд и уступил лидерство, однако переломил битву, выиграв два следующих поединка.

Один из самых выдающихся хоккеистов современности Александр Овечкин, прежде не добиравшийся дальше 2-го раунда плей-офф, на 33-м году жизни пробился-таки в финал Кубка Стэнли. Причем его гол в седьмом матче серии с «Тампой» оказался победным.

«Тампа» — «Вашингтон» — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Шайбы: 0:1 — Овечкин (Кузнецов, Т. Уилсон, 1.02), 0:2 — Бураковски (28.59), 0:3 — Бураковски (Карлсон, 36.31), 0:3 — Бэкстрем (56.17, в пустые ворота).

Отметим также вклад в успех голкипера «Вашингтона» Брэйдена Холтби, который два заключительных поединка серии отыграл «на ноль».

Для «Вашингтона» успех в серии с «Тампой» также особенный. «Столичные» впервые за 20 лет вышли в финал Кубка Стэнли. Прошлый раз такое случалось в сезоне-1997/98, когда «Вашингтон» проиграл финальную серию «Детройту» (0:4).

Итог полуфинальных серий Кубка Стэнли:

«Восток»

«Тампа» — «Вашингтон» — 3:4 (2:4, 2:6, 4:2, 4:2, 3:2, 3:0, 4:0).

«Запад»

«Вегас» — «Виннипег» — 4:1 (2:4, 3:1, 4:2, 3:2, 2:1).

Соперником «Вашингтона» в финале Кубка Стэнли станет клуб-дебютант НХЛ «Вегас Голден Найтс». «Вегас» стал третьей командой-дебютантом в истории НХЛ, которая вышла в финал Кубка Стэнли. Ранее это удалось сделать «Торонто» (1918) и «Сент-Луису» (1968).

 
 
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В драматичной финальной серии Восточной конференции "Вашингтон" в семи матчах одолел "Тампу" и пробился в финал Кубка Стэнли.
 
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