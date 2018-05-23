Новый вирус атаковал компьютеры в 54 странах мира

Вредоносное программное обеспечение, получившее условное название VPNFilter, заразило около 500 тысяч устройств в более чем 54 странах мира. Об этом сообщает американская телекоммуникационная компания Cisco Systems.

Вирус VPNFilter поражает сетевую аппаратуру, в частности роутеры и накопители. С помощью утилиты создатели вредоносного ПО могут не только похищать данные о сайтах, но и выводить из строя цифровые устройства.