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Новый вирус атаковал компьютеры в 54 странах мира
Вредоносное программное обеспечение, получившее условное название VPNFilter, заразило около 500 тысяч устройств в более чем 54 странах мира. Об этом сообщает американская телекоммуникационная компания Cisco Systems.
Вирус VPNFilter поражает сетевую аппаратуру, в частности роутеры и накопители. С помощью утилиты создатели вредоносного ПО могут не только похищать данные о сайтах, но и выводить из строя цифровые устройства.
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Вредоносное программное обеспечение, получившее условное название VPNFilter, заразило около 500 тысяч устройств в более чем 54 странах мира. Об этом сообщает...
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