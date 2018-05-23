Во дворе многоэтажного дома в Минске нашли мину времён войны

Предмет, похожий на мину, на глубине около метра обнаружили энергетики филиала «Минские кабельные сети» во время аварийно-восстановительных работ на трассе кабельных линий, которые проводились во дворе жилого дома по улице Казинца, 39 в белорусской столице. Они вызвали спасателей, а те известили саперов.

На место выехала саперно-пиротехническая группа взрывотехнического центра внутренних войск. Было подтверждено, что речь идет о 50-миллиметровой мине времен войны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя внутренних войск МВД Владимира ПОРХОМЦЕВА.

Саперы также обследовали ближайшую территорию, других опасных находок не найдено.