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Во дворе многоэтажного дома в Минске нашли мину времён войны

24.05.2018 07:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Во дворе многоэтажного дома в Минске нашли мину времён войны
БЕЛТА

Предмет, похожий на мину, на глубине около метра обнаружили энергетики филиала «Минские кабельные сети» во время аварийно-восстановительных работ на трассе кабельных линий, которые проводились во дворе жилого дома по улице Казинца, 39 в белорусской столице. Они вызвали спасателей, а те известили саперов. 

Во дворе многоэтажного дома в Минске нашли мину времён войны Из-за гранаты в Жлобине эвакуировали 47 человек

На место выехала саперно-пиротехническая группа взрывотехнического центра внутренних войск. Было подтверждено, что речь идет о 50-миллиметровой мине времен войны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя внутренних войск МВД Владимира ПОРХОМЦЕВА.  

Саперы также обследовали ближайшую территорию, других опасных находок не найдено. 

 
 
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