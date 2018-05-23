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"Негде выпить вина". Где тусоваться в Новой Боровой: кофейня в книжном и глинтвейн на площади

24.05.2018 07:30 — Разное | Tut.by  
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О Зыбицкой, в районе которой сегодня работает около 40 заведений, не слышал только ленивый. А что с развлечениями в столичных «спальниках»? AFISHA.TUT.BY решила проинспектировать новые и старые микрорайоны Минска на предмет мест для отдыха. Первым делом мы отправились в деревню Копище, которую многие знают как район Новая Боровая. Какие заведения здесь уже есть и чего точно не хватает — в нашем материале.


Татьяна, местная жительница

«По выходным играет музыка, по праздникам пекут блины и наливают глинтвейн»

Чтобы не пропустить ни одну локацию района, на прогулку мы пригласили местную жительницу Татьяну. С мужем они живут здесь около года, и покупкой квартиры в этом районе довольны.

— Когда мы решили купить квартиру, Новая Боровая была первым и последним пунктом, где мы побывали. Я приезжаю домой с удовольствием. По сути наши дома — это обычные «мапидки». Но то, как они поданы, сколько здесь комфорта для людей, как все продумано — подкупает, — улыбается Татьяна и добавляет. — Наверное, нужно сказать, что за рекламу мне никто не платил, я просто фанат своего района.


В первую очередь девушка ведет нас на центральную площадь Новой Боровой, где жители собираются на субботники и по праздникам. Эту локацию можно назвать местом для тусовок номер один.

— Это такой местный pickup point. На новогодних праздниках здесь разливали безалкогольный глинтвейн, в центре стояла елка. На Масленицу были другие активности — пекли блины. По выходным на площади играет музыка, выступают какие-то группы. Недавно в выходные пели беларускамоўные ребята. Иногда мне кажется, что я живу в антиутопии, где утро начинается с музыки и мы такие счастливые, идеальные люди.

— Что вы ответите скептикам, которые говорят, мол, не понимаю, почему люди покупают квартиры в деревне по минским ценам (Новая Боровая относится к деревне Копище)?

— Я считаю, что это комплексы в головах у людей. Тут метр до Уручья, иногда я хожу к метро пешком, занимает это минут 20. Шабаны тоже в Минске, и Северный поселок в Минске. И Каменная Горка в Минске. А здесь — лес рядом, прекрасный район.

«Здесь есть дома с террасами, где можно устроить отличную вечеринку»

Прямо на площади с 7.30 утра по будням и с 10 по выходным начинает работу кофейня Beethoven. В нашем списке это тусовочное место номер два. Татьяна признается, что не большой фанат этой кофейни. Но ее однокурсница, ведущая ОНТ Наталья Стельмах, которая тоже здесь живет, поделилась в Instagram Stories лайфхаком: кофе с утра тут продают со скидкой 50%.


— И меня это подкупает, — улыбается Татьяна и добавляет, что в этом месте можно попросить приготовить кофе к определенному времени.

Кусочек медовика или наполеона здесь стоит 5 рублей, один пончик — 1,5 рубля, маффин — 2 рубля 50 копеек. Цены на кофе стартуют от 2 рублей 30 копеек за эспрессо и доходят до 5 рублей за большой стакан латте или рафа. Можно взять и лимонад за 3 рубля или смузи за 7.

Кофейня закрывается в 20 часов в будни и 21 — в выходные. Интересуемся, неужели поздним вечером никто не нуждается в отдыхе?

— Здесь очень много домов с террасами, где, мне кажется, можно устроить отличную вечеринку с друзьями. Мы с соседями дружим всей площадкой. Я могу прийти домой, а на кухне будет полно людей — потому что муж в лифте позвал всех в гости.


На такие посиделки никто из соседей не жалуется, хотя со звукоизоляцией не все хорошо. Некоторые жильцы соседних домов, рассказывает Татьяна, готовы из-за двух просверленных дырок прийти ругаться.

— Наш сосед играет на гитаре. И однажды на какой-то соседской вечеринке в чат в viber пришло: «Вы что, с ума сошли, какая гитара?». Но это было не с негативом, а, скорее, с удивлением. Потому что акустика в доме довольно странная.

Собеседница рассказывает, что во дворе на гитаре никто не играет — на ее памяти такого не было. Но у современных детей другие увлечения. Например, беспроводные колонки.

— Детям с Уручья нравится у нас зависать. Иногда они пытаются пробраться в подъезд. Меня это не особенно парит, но кому-то, возможно, это может доставить неудобства.

«Неподалеку есть бар, но нужно место с вином и закусками»

Татьяна говорит, что в Новой Боровой очевидно не хватает места, где можно позавтракать. Потому что второе заведение (и третья локация), куда нас привела девушка, — кофейня Bread&Butter.

— Не все завтракают круассанами, кому-то нужна каша или яичница. И в принципе не хватает места, где можно поужинать, выпить вина. Неподалеку, в 5−7 минутах ходьбы, есть бар, но я себе отдых представляю по-другому. Для меня это вино, закуски. Очевидно, рано или поздно такое место появится. Возможно, в большом магазине, который уже строится. Хотя алкоголь в магазине можно купить и сейчас.


Татьяна берет фраппе, а мы заглядываем в меню. Круассаны — от 2 до 2,50 рублей. Слойка и пончики — по 2 рубля. Кусочек морковного торта — 3,30. Трубочка с вареной сгущенкой — 1,50.Продают здесь чиабатту, хлеб с чесночной начинкой. На вчерашнюю выпечку — скидка. Цена на кофе начинается от 2,50 за эспрессо и заканчивается на 5 рублях за холодный кофе «дабл айс».

— Неподалеку есть «Гиппо» и «Корона». А там — «Гараж», «Амстердам». В Уручье работает куча доставок. Ну и Dana Mall здесь в десяти минутах. Там есть и кино, и все остальное. Конечно, мы не пятиклассники, чтобы тусоваться в моллах. Но сходить в «Хинкальню» в «Дана Молл» — почему нет? А, да, Gruzin.by тут тоже недалеко.


— Окей, кинотеатр есть неподалеку. А нужна ли здесь, например, кинокомната?

— Я бы не сказала. 90% жителей с автомобилями. А отъехать в Silver Screen, повторюсь, десять минут.

— Бильярд?

— Я просто не большой фанат бильярда. Неподалеку есть стадион для автогонок, в выходные там всегда катаются. Еще здесь отличные дорожки для велосипедов, и много активити для детей.


Из окна Татьяны виден стадион, где проходят соревнования, например, по трековым автогонкам. Татьяна шума не слышит, но некоторые жители «Новой Боровой» проснулись от громких звуков в воскресенье в 8 утра, чему были явно недовольны

Татьяна говорит, что пытается понять, что было в тех районах, в которых она жила, и чего ей здесь не хватает. Но ничего не может вспомнить.

— Аптека есть, магазин с хозтоварами тоже, парикмахерская, маникюр, салон красоты — на месте. Почта — в Уручье через дорогу. Поликлиника — в остановке или двух.

«Поработать можно в любом заведении — никто не скажет ни слова»

Последняя локация (и четвертая в нашем списке), куда мы заглядываем, — книжный магазин «Либрерия». Здесь можно купить чай или кофе (кофе — 2−4 рубля, чай — 5 рублей за 600 мл, какао — 4 рубля). Молоко в напитки могут добавить растительное — актуально для веганов.


— Я иногда работаю здесь и вижу детей, которые забегают с улицы и без остановки пьют воду (она стоит просто в кувшине на столе), потому что набегались. На моих глазах никого никогда не выгоняли и делать так никто не запрещал. В целом вы можете поработать в любом из мест, где мы были: никто и слова вам не скажет.

Мы с мужем с большим удовольствием выходим вечером на прогулки, берем кофе навынос и гуляем по району. Здесь очень много мам с детьми, и в целом в основном здесь люди живут ближе к 30. Все они очень клевые! Однажды ко мне приезжал брат, мы гуляли, а с нами все здоровались. И он, человек, который говорил, что ко мне «дахалеры» долго ехать, вернулся домой и написал: «Наверное, буду продавать свою квартиру в центре и покупать у вас».

Что есть в Новой Боровой из мест для досуга?

Центральная площадь с музыкой по выходным и ярмарками по праздникам;

Две кофейни;

Книжный магазин с кофейней;

Стадион для автогонок.

Чего не хватает?

Кафе, где можно позавтракать, поужинать и выпить вина.

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Теги: Минск
 
 
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Какие заведения есть в Новой Боровой и чего здесь не хватает - в нашем материале.
 
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