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Армия США начала переброску техники в Европе

24.05.2018 07:35 — Разное | Партизан  
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В рамках операции Atlantic Resolve США начинают переброску войск из Бельгии в стратегические регионы Восточной Европы. Об этом 23 мая сообщил портал Defence News со ссылкой на представителя американских вооруженных сил в Европе.

В общей сложности будет переброшено около 3,3 тысячи человек личного состава и 650 единиц военной техники, включая 87 танков M-1 Abrams и 18 САУ M-109 Paladin. Вся техника будет отправлена в страны Прибалтики, а также в Польшу, Румынию, Болгарию и Венгрию.

Отмечается, что переброска рассматривается как полномасштабные учения на случай возможного военного конфликта на континенте.

Сообщается, что часть войск перебросят по железной дороге и автотрассам, а также задействуют водный транспорт, который ранее в этих целях не применялся.

Позднее группировка войск примет участие в крупных военных учениях Sabre Strike, которые пройдут с 3 по 15 июня в Польше и Прибалтике, и в которых примут участие 18 тысяч военных из стран НАТО.


Операция Atlantic Resolve была запущена в апреле 2014 года по инициативе США в ответ на агрессивные действия России в Украине. В рамках операции американские сухопутные силы принимают участие в многонациональных учениях в Польше, Прибалтике, Румынии, Болгарии и Венгрии.

Ранее сообщалось, что подразделения 1-й бронетанковой бригады США, дислоцированной в штате Техас, прибыли в порт бельгийского Антверпена и начали разгружаться для последующей транспортировки в Восточную Европу. Она заменят 2-ю бронетанковую бригаду 1-й пехотной дивизии, которая вернется в Форт-Райли, штат Канзас.

 
 
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В рамках операции Atlantic Resolve США начинают переброску войск из Бельгии в стратегические регионы Восточной Европы. Об этом 23 мая сообщил портал Defence News со ссылкой на...
 
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