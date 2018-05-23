Опубликован отчет о встречах истребителей F/A-18 c НЛО

Портал The Drive получил в свое распоряжение доклад из Расширенной программы идентификации авиационных угроз (The Advanced Aviation Threat Identification Program — AATIP), в котором были подробно описаны встречи американских палубных истребителей F/A-18 Hornet с неопознанными летающими объектами.

В нем описан ряд подробностей, которые раньше не разглашались. В частности, в нем описываются несколько происшествий с участием авиакрыла авианосца USS Nimitz.

Был похож на Tic Taс

Отчет насчитывает 13 страниц и датируется 2009 годом. Его обнародование стало возможным благодаря инициативе уже бывшего сенатора Гарри Рида.

В документе сообщается, что экипажи группы авианосца USS Nimitz, сопровождающего его крейсера USS Princeton класса Ticonderoga, самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-2C Hawkeye, а также пилоты нескольких палубных истребителей F/A-18 Hornet и Super Hornet в течение шести дней с 10 ноября по 16 ноября 2004 года наблюдали неопознанные летающие объекты.



USS Nimitz. Фото: topwar

НЛО держались неподалеку от ударной авианосной группы, которая располагалась у полуострова Баха-Калифорния. Неопознанные объекты демонстрировали фантастическую маневренность: за несколько секунд они планировали с высоты около 18 километров и зависали у самой воды, после чего вновь начали маневрировать на высокой скорости.

Несмотря на набор самых современных следящих систем и датчиков, которыми были оборудованы корабли, включая систему Aegis, постоянно отслеживать объекты корабли эскорта авианосца не смогли.



Изображение: youtube.com

Сначала НЛО держались на почтительном расстоянии от группировки и выдавали себя только нечеткими сигнатурами на экране радаров, которые никак не могли взять цель. Но 14 ноября радар смог захватить один из объектов. Чтобы определить точное местоположение, офицеры крейсера USS Princeton попросили пилотов E-2C подняться выше и задействовать для поиска мощный радар AN / APS-145.

Сначала НЛО на радаре самолета выглядел как волна, но электронике удалось выделить цель, хотя и очень слабую. Тогда с крейсера попросили пару истребителей F/A-18 °F Super Hornets приблизиться к источнику сигнала, чтобы определить его природу.

То, что увидели пилоты, было белым безликим объектом длинной около 14 метров: ни крыльев, ни двигателей, ни элеронов, ни каких-либо выступающих частей не было. А сам объект, по словам очевидцев, походил на огромное летающее драже Tic Taс.



Фото: pinterest.com

Пилот ведущего Super Hornet Дэвид Фравор рассказал, что поверхность объекта напоминала грифельную доску, он летел так низко, что вспенивал поверхность воды. По словам пилота это выглядело так, как будто вода кипела под НЛО, который двигался на ней, как истребитель-бомбардировщик Sea Harrier.

Некоторое время объект оставался неподвижен, затем он начал двигаться со скоростью 930 км/ч на высоте от 150 до 300 м над океаном. К слову, радар Super Hornet не смог засечь НЛО, поэтому пилоты полагались на целеуказания с USS Princeton.

Когда Дэвид Фравор попытался перехватить «Tic Taс», начав снижение, НЛО с легкостью увернулся, как будто заранее знал, что предпримет летчик. После этого объект за секунду развил сверхзвуковую скорость и «выстрелил» вверх. С борта USS Princeton сообщили, что цель пропала с радаров. Но спустя некоторое время крейсер вновь вышел на связь: «Вы не поверите, объект снова на радаре!». «Tic Taс» никуда не улетел, а просто за мгновение переместился в то место, где с ним встретился Super Hornet Дэвида Фравора.

Таинственный круг

Когда пилоты вернулись на корабль, их допросили, а самолеты тщательно проверили. Впрочем, это были почти новые машины с налетом менее 100 часов каждая.

Другой случай произошел с самолетом F / A-18C эскадрильи VMFA-232 морской пехоты, которая носит прозвище «Красные дьяволы».



F / A-18C. Фото: Уголок неба

Истребитель-бомбардировщик находился на контрольном полете, после прохождения процедуры технического обслуживания, когда с ним связались диспетчеры и спросили, есть ли на борту вооружение, вместо обычного запроса о полете над западным побережьем. Затем диспетчеры отправили F/A-18C к неизвестной цели.

В воздухе пилот был не один — к цели неизвестной природы шла пара истребителей-бомбардировщиков Super Hornets, которая первой ее обнаружила. Прибывший на место пилот F / A-18C не обнаружил странных объектов, только большое пятно на поверхности от 45 до 90 м в диаметре. Летчик отметил, что море вокруг этого круга было абсолютно спокойным. Как только истребитель повернул обратно, возмущение на воде рассеялось.

Никогда такого не видели

Точное место и дата происходящего были засекречены, известно лишь, что это произошло в 2015 году. Это третье известное рассекреченное видео, выпущенное Министерством обороны США.

Наблюдение велось при помощи специального подвесного контейнера Raytheon ATFLIR AN/ASQ-228, оснащенного несколькими сенсорами, включая электронно-оптические и инфракрасные камеры и камеру ночного видения.

AN/ASQ-228 понадобилось три попытки, чтобы зафиксировать летящий объект — первые две были неудачными, оборудование не могло захватить цель.

Коммандер ВВС США Дэвид Фравор отметил, что за 18 лет, которые он летает, ему никогда не доводилось видеть такие объекты настолько близко

Такой технологии у США нет

В докладе говорится, что по итогам встреч с НЛО эксперты пришли к выводу, что аномальные воздушные аппараты представляют собой технологию, которой не располагают ни США, ни другие страны.



USS Louisville .Фото: wikimedia.org

К слову, в описанном случае с непонятным феноменом воды рядом находилась атомная подлодка USS Louisville класса Los Angeles, которая не зафиксировала никаких аномалий или необычных акустических сигналов, даже когда вода вела себя странно. Возможно, НЛО способно работать под водой настолько скрытно, что его невозможно обнаружить самыми продвинутыми датчиками, которыми располагает ВМС.