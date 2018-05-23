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"Чуть больше 2 тысяч долларов и неделя работы". Белорус создал невероятный электротрайк для дрифта

24.05.2018 08:03 — Разное | Tut.by  
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— Я сделал его за неделю! — наш знакомый «самодельщик» Дмитрий, собирающий в гараже реплику Lotus Seven, буквально светится от счастья. — В Беларуси, насколько я знаю, всего два дрифт-трайка, но только мой — электрический. Работает практически бесшумно, поэтому дрифтить можно на любом паркинге, никто не обращает абсолютно никакого внимания!


Концепцию электрического дрифт-трайка Дмитрий разработал давно, а собрал его за неделю

А ведь мы и не знали: дрифт-трайки появились в Новой Зеландии и представляли собой обычные трехколесные велосипеды, на которых горячие новозеландские парни спускались по серпантинам, пугая автомобилистов невероятными заносами. Дрифтовать получалось благодаря специальным накладкам на задних колесах. Проще говоря — пластиковым трубам, которые имеют минимальное сцепление с асфальтом, что позволяет отправлять трайк в занос даже на маленькой скорости.

Из Новой Зеландии субкультура немедленно распространилась по всему миру и разрослась в нескольких направления. Одни по-прежнему предпочитают велоспуски с горы, другие — кружить в заносах на паркинге, причем делать это как на задне-, так и на переднеприводных дрифт-трайках! Ну и еще одно деление произошло по типу двигателей: с недавних пор конкуренцию привычному ДВС все чаще стали составлять электрические дрифт-трайки.


Концепция дрифт-трайка проста: передняя вилка — от велосипеда BMX, двигатель — от картинга, задняя ось — чаще всего тоже оттуда. Получается устойчивая, легкая и довольно резвая конструкция

— Сразу скажу, я все делал «дорого-богато», поэтому общая стоимость дрифт-трайка получилась около $ 2200, — рассказывает Дмитрий. — К примеру, каркас сделан из стальной холоднокатаной бесшовной трубы ст20 диаметром 40 мм — из таких варят каркасы безопасности для раллийных или дрифтовых автомобилей. Она довольно дорогая, да и работать с ней нужно уметь. Плюс полимерное покрытие. Плюс качественная дорогая кожа для сиденья — в общем, по мелочам и набегает солидный прайс. Хотя при желании все можно сделать проще и дешевле.


Задняя ось вместе с 60-вольтным двигателем на 1000 Вт была взята от трехколесного электросамоката, приятный «бонус» — мощные гидравлические дисковые тормоза

— Поскольку я изначально планировал делать именно электрический дрифт-трайк (есть много плюсов), то долго выбирал комплектующие. Батарею на 14А·ч заказал в Китае, там сейчас можно выбрать любую емкость, конфигурацию и так далее, все делают по твоему заказу. Обошлась она в 300 долларов. Там же купил и остальные комплектующие. А заднюю ось от трехколесного электросамоката купил здесь, слегка б/у, и она сняла множество вопросов, поскольку шла сразу в комплекте с электродвигателем, гидравлическими тормозами и всем остальным. Передняя вилка — от велосипеда BMX, просто купил велик и отрезал то, что мне нужно (да простят меня велосипедисты).


Эргономику Дмитрий рассчитывал «на глазок», однако посадка получилась удобной для водителей любого роста

— Сложнее всего оказалось достать накладки на задние колеса, — смеется Дмитрий, — фактически это обычная пластиковая труба, то ли водопроводная, то ли канализационная. Но когда я звонил в фирмы, которые ими торгуют, и называл марку, у меня все время пытались уточнить, для какого дома нужно, какая у меня там канализация… А как я им объясню, для чего конкретно мне нужна эта труба и что нужно всего пару метров?! Кстати, по итогу купил не совсем правильную — сейчас стоят накладки из ПВХ-трубы, но она быстро и неравномерно истирается. Более опытные товарищи порекомендовали другую, полиэтиленовую водонапорную.


Накладки из пластиковых труб очень скользкие, поэтому занос начинается на минимальных скоростях

— Я вчера чуть не перевернулся назад, спасла дуга за креслом. Решил попробовать, будет ли дрифт-трайк «давать угла» без специальных накладок на задних колесах, крутанул газ — и в следующий момент чуть не расшиб затылок об асфальт. Момента столько, что он легко встает на дыбы, моргнуть не успеешь!

Серьезно? А с виду — миленькая игрушка, чуть ли не детский трехколесный велик. И довольно забавно слышать, как брутальные мужики взахлеб рассказывают о том, что «дрифта полные штаны». В чем вообще прикол такой техники?

— Прикол такой же, что и с картингом, только дрифт-трайки изначально созданы для заносов в максимальных углах. Посмотрите: он низкий и широкий, а использование передней вилки от велосипеда решает главную проблему дрифтовых авто — небольшой угол поворота переднего колеса. Здесь же его можно поворачивать более чем на 90 градусов! И это позволяет «давать впечатляющего угла». Да, собственно, попробуйте сами!


Спустя 20 секунд после старта: на дрифт-трайке действительно невероятно «давать угла», причем привыкаешь к нему буквально за пару метров

Пробуем. Страшно. Бесшумный, но тяговитый электромотор пугает рывком на старте, а посадка за рулем кажется опасной: сидишь сверху, ноги вытянуты вперед… Что будет, если меня развернет на скорости?

Но в том-то и прелесть дрифт-трайка, что скорость ему не нужна: «дать угла» можно уже на 5 км/ч! Специальные накладки на задние колеса из пластиковых труб очень скользкие, поэтому в занос эта адская колесница становится на любой скорости, на любом пятачке. Можно даже не разгоняться — просто вывернул руль на старте, «газанул» и лови волну, то есть занос. Признаюсь, пару раз меня развернуло, но прочувствовать правильный угол дрифта и поймать его удалось уже через 20 секунд — и вот уже можно нарезать целые круги, меняя радиус, направление, усложняя траекторию…


— Прелесть дрифт-трайка в том, что не нужна куча места, достаточно любого пятачка. А конкретно электро-дрифт-трайк хорош еще и тем, что никто не бежит на шум и грохот мотора: мы катаемся на любых парковках, даже на массовых мероприятиях — и все относятся к нему как к велосипеду.

Да, при нынешних тенденциях к запретительству это действительно огромный плюс — соседи не пожалуются, милицию не вызовут. Но есть у дрифт-трайка и другие достоинства. Например, способность учить пилота — нам понадобилось 20 секунд, чтобы все понять и затем наслаждаться эффектными скольжениями. Второе — это компактность и бесшумность: перевозить трайк можно в багажнике любого универсала, причем даже выгрузить его можно одному, поскольку весит он где-то порядка 60 кг. Наконец, третий, немаловажный, плюс — цена. Входной билет в дрифт — это тысячи и тысячи долларов, а даже если вы будете участвовать только в зимнем дрифте на «жигулях», общий прайс на покупку-доводку и обслуживание тоже все равно уйдет далеко за тысячу. Здесь же, как и говорил Дмитрий, все можно сделать проще и дешевле, а удовольствия получать не меньше.

 
 
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