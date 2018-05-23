В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экс-участник Sex Pistols выступит на границе КНДР и Южной Кореи Мэтлок сыграет с двумя южнокорейскими панк-группами, а также исполнит одну из самых известных песен Sex Pistols - Anarchy in the U.K. ...

Мэтлок сыграет с двумя южнокорейскими панк-группами, а также исполнит одну из самых известных песен Sex Pistols - Anarchy in the U.K.Музыкант выступит на фестивале бесплатно. Он заявил, что вдохновлен успешными переговорами глав Южной Кореи и КНДР, состоявшимися в апреле.Нейтральная полоса вдоль границы между Южной и Северной Кореями составляет в ширину 4 км, а ее общая протяженность – 241 км. Она делит Корейский полуостров практически на две равные части.Sex Pistols была образована в 1975 году в Лондоне и стала олицетворением субкультуры панка и одним из самых влиятельных коллективов 1970-х годов.