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Экс-участник Sex Pistols выступит на границе КНДР и Южной Кореи

24.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Мэтлок сыграет с двумя южнокорейскими панк-группами, а также исполнит одну из самых известных песен Sex Pistols - Anarchy in the U.K.

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Музыкант выступит на фестивале бесплатно. Он заявил, что вдохновлен успешными переговорами глав Южной Кореи и КНДР, состоявшимися в апреле.

Нейтральная полоса вдоль границы между Южной и Северной Кореями составляет в ширину 4 км, а ее общая протяженность – 241 км. Она делит Корейский полуостров практически на две равные части.

Sex Pistols была образована в 1975 году в Лондоне и стала олицетворением субкультуры панка и одним из самых влиятельных коллективов 1970-х годов. 


 
 
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Мэтлок сыграет с двумя южнокорейскими панк-группами, а также исполнит одну из самых известных песен Sex Pistols - Anarchy in the U.K. ...
 
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