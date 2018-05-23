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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко поздравил коллектив Полоцкого госуниверситета с 50-летием вуза ФОТО: psu.by Глава государства отметил, что, являясь достойным преемником просветительских традиций Полоцкой земли, университет занял заслуженное место в...

Глава государства отметил, что, являясь достойным преемником просветительских традиций Полоцкой земли, университет занял заслуженное место в национальной системе образования.», - говорится вПрезидент подчеркнул, что, благодаря усердной и слаженной работе профессорско-преподавательского состава и студентов, вуз динамично развивается и уверенно смотрит в будущее.Высшее образование в Полоцке имеет древнейшие традиции. В 1581 году здесь был основан иезуитский коллегиум. В 1812-м Указом Российского императора Александра I Коллегиум был преобразован в Полоцкую иезуитскую академию с правами университета. Академия действовала на протяжении 1812-1820 годов и являлась первым высшим учебным заведением на территории современной Беларуси.14 июля 1968 года был создан Новополоцкий филиал Белорусского политехнического института. В 1969 году Новополоцкий филиал БПИ был передан Белорусскому технологическому институту. С 1 января 1974 года он был преобразован в Новополоцкий политехнический институт имени Ленинского коммунистического союза молодёжи Белоруссии и стал вторым политехническим институтом в Белорусской ССР. 14 сентября 1993 года Новополоцкий политехнический институт переименован в Полоцкий государственный университет.