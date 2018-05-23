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Лукашенко поздравил коллектив Полоцкого госуниверситета с 50-летием вуза
24.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
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Глава государства отметил, что, являясь достойным преемником просветительских традиций Полоцкой земли, университет занял заслуженное место в национальной системе образования.
«Шагая в ногу со временем, преподаватели вуза активно осваивают и внедряют новые направления, методики и технологии обучения. Ученые университета проводят фундаментальные и прикладные исследования. Результаты этой деятельности признаны отечественной и мировой научной общественностью», - говорится в поздравлении.
Президент подчеркнул, что, благодаря усердной и слаженной работе профессорско-преподавательского состава и студентов, вуз динамично развивается и уверенно смотрит в будущее.
Высшее образование в Полоцке имеет древнейшие традиции. В 1581 году здесь был основан иезуитский коллегиум. В 1812-м Указом Российского императора Александра I Коллегиум был преобразован в Полоцкую иезуитскую академию с правами университета. Академия действовала на протяжении 1812-1820 годов и являлась первым высшим учебным заведением на территории современной Беларуси.
14 июля 1968 года был создан Новополоцкий филиал Белорусского политехнического института. В 1969 году Новополоцкий филиал БПИ был передан Белорусскому технологическому институту. С 1 января 1974 года он был преобразован в Новополоцкий политехнический институт имени Ленинского коммунистического союза молодёжи Белоруссии и стал вторым политехническим институтом в Белорусской ССР. 14 сентября 1993 года Новополоцкий политехнический институт переименован в Полоцкий государственный университет.
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ФОТО: psu.by Глава государства отметил, что, являясь достойным преемником просветительских традиций Полоцкой земли, университет занял заслуженное место в...
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