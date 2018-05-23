В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент Беларуси поздравил Патриарха Кирилла с днем тезоименитства Президент выразил глубокое убеждение в том, что Патриарх Кирилл и впредь будет приумножать ценности христианских традиций, построенных на идеалах добра,...

Президент выразил глубокое убеждение в том, что Патриарх Кирилл и впредь будет приумножать ценности христианских традиций, построенных на идеалах добра, справедливости и милосердия.По словам Александра Лукашенко, богатый опыт служения и созидательный труд Патриарха направлены на сохранение и развитие духовного и культурного наследия славянских народов, а плодотворная деятельность на посту предстоятеля Русской православной церкви всемерно способствует укреплению нравственных ориентиров в современном мире.Тезоименитство в православии - это день, в который почитается память святого, чье имя было получено человеком при крещении.Патриарх Кирилл возглавляет Русскую православную церковь с 1 февраля 2009 года.