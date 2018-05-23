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Президент Беларуси поздравил Патриарха Кирилла с днем тезоименитства
24.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Президент выразил глубокое убеждение в том, что Патриарх Кирилл и впредь будет приумножать ценности христианских традиций, построенных на идеалах добра, справедливости и милосердия.
По словам Александра Лукашенко, богатый опыт служения и созидательный труд Патриарха направлены на сохранение и развитие духовного и культурного наследия славянских народов, а плодотворная деятельность на посту предстоятеля Русской православной церкви всемерно способствует укреплению нравственных ориентиров в современном мире.
Тезоименитство в православии - это день, в который почитается память святого, чье имя было получено человеком при крещении.
Патриарх Кирилл возглавляет Русскую православную церковь с 1 февраля 2009 года.
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Президент выразил глубокое убеждение в том, что Патриарх Кирилл и впредь будет приумножать ценности христианских традиций, построенных на идеалах добра,...
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