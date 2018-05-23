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"Бог из машины" приземлится на улице Казинца

24.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Спектакль, покоривший множество фестивалей, в том числе "На семи ветрах" в рамках витебского "Славянского базара" и "Замойское театральное лето" (Польша), не перестает изумлять необыкновенным смешением стилей, жанров и эпох. В нем невероятным образом сочетаются барокко и авангард, итальянская комедия дель арте и японский танец буто, принцессы и инопланетяне, розы и ходули, синтезаторы и оперный вокал, пиротехника, китч и серьезные размышления о жизни и искусстве.

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50-минутное действо, поставленное главным режиссером театра "ИнЖест" Вячеславом Иноземцевым, будет разыграно на спортплощадке колледжа легкой промышленности. Актеры будут одеты в костюмы Татьяны Лисовенко. Прозвучит французская барочная музыка Марка-Антуана Шарпантье, а также Zam Jonson, Fronza и многое другое.

И, конечно же, зло в облике инопланетян будет побеждено, добро решительно и навсегда восторжествует.

Остается лишь напомнить, что пластический театр "ИнЖест" Вячеслава Иноземцева – это единственный в Беларуси театральный коллектив, работающий в жанре пантомимы, пластического и уличного театра и танца буто. Его история насчитывает уже более 30 лет. 


 
 
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Спектакль, покоривший множество фестивалей, в том числе "На семи ветрах" в рамках витебского "Славянского базара" и "Замойское театральное лето" (Польша), не...
 
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