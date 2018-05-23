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В Италии поезд врезался в грузовик – два человека погибли
24.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
В результате ЧП поезд сошел с рельсов.
Погибли два человека, в том числе машинист поезда, сообщают итальянские СМИ.
Еще 20 человек пострадали, один находится в тяжелом состоянии.
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В результате ЧП поезд сошел с рельсов. Погибли два человека, в том числе машинист поезда, сообщают итальянские СМИ. Еще 20 человек пострадали, один...
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