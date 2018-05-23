В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Вашингтон Кэпиталс" во второй раз в истории вышел в финал Кубка Стэнли В решающем седьмом матче полуфинальной серии "Вашингтон" в гостях обыграл "Тампу Бэй" со счетом 4:0. ...

В решающем седьмом матче полуфинальной серии "Вашингтон" в гостях обыграл "Тампу Бэй" со счетом 4:0.Уже на второй минуте матча счет открыл именно российский нападающий Александр Овечкин, затем дважды отличился Андре Бураковски, а под занавес матча последнюю шайбу забросил Никлас Бекстрём.В финале "Вашингтон" сыграет с победителем Западной конференции "Лас-Вегас Найтс". Напомню, что "Лас-Вегас" в этом сезоне дебютировал в НХЛ и сумел в первом же сезоне дойти до финала."Вашингтон" до сих пор лишь однажды выходил в финал – это случилось в 1998 году – и вчистую проиграл "Детройту" 0:4.Первый матч финала Кубка Стэнли состоится 28 мая.