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"Вашингтон Кэпиталс" во второй раз в истории вышел в финал Кубка Стэнли

24.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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В решающем седьмом матче полуфинальной серии "Вашингтон" в гостях обыграл "Тампу Бэй" со счетом 4:0.

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Уже на второй минуте матча счет открыл именно российский нападающий Александр Овечкин, затем дважды отличился Андре Бураковски, а под занавес матча последнюю шайбу забросил Никлас Бекстрём.

В финале "Вашингтон" сыграет с победителем Западной конференции "Лас-Вегас Найтс". Напомню, что "Лас-Вегас" в этом сезоне дебютировал в НХЛ и сумел в первом же сезоне дойти до финала.

"Вашингтон" до сих пор лишь однажды выходил в финал – это случилось в 1998 году – и вчистую проиграл "Детройту" 0:4.


Первый матч финала Кубка Стэнли состоится 28 мая. 


 
 
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В решающем седьмом матче полуфинальной серии "Вашингтон" в гостях обыграл "Тампу Бэй" со счетом 4:0. ...
 
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