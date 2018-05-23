Архивное фото

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Делегации из 10 стран ожидают на Белорусском промышленном форуме Архивное фото Кроме белорусских предприятий, на Белорусском промышленном форуме будут представлены также коллективные экспозиции Свердловской,...

Кроме белорусских предприятий, на Белорусском промышленном форуме будут представлены также коллективные экспозиции Свердловской, Курганской, Псковской, Брянской областей России и Новосибирска, сообщил директор выставочного предприятия ЭКСПОФОРУМ Александр Стариков.Будет представлена также продукция производителей из Китая, Украины и Швеции.Что касается официальных делегаций, которые планируют участие в форуме, то уже подтвердили приезд представители Оренбургской, Свердловской, Калужской областей России, администраций Уфы, Краснодара, Новосибирска, рассказал Стариков.Также ожидается приезд делегаций Евразийской экономической комиссии, Украинского союза промышленников и предпринимателей, официальных лиц Чехии, Латвии, Литвы, Эстонии, Азербайджана и Казахстана.В рамках форума пройдет около 50 мероприятий. В их числе – 14-й конкурс сварщиков, в котором примут участие 195 сварщиков со всей Беларуси.Белорусский промышленный форум пройдет в столичном Футбольном манеже с 29 мая по 1 июня.