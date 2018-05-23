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Делегации из 10 стран ожидают на Белорусском промышленном форуме
24.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Архивное фото
Кроме белорусских предприятий, на Белорусском промышленном форуме будут представлены также коллективные экспозиции Свердловской, Курганской, Псковской, Брянской областей России и Новосибирска, сообщил директор выставочного предприятия ЭКСПОФОРУМ Александр Стариков.
Будет представлена также продукция производителей из Китая, Украины и Швеции.
Что касается официальных делегаций, которые планируют участие в форуме, то уже подтвердили приезд представители Оренбургской, Свердловской, Калужской областей России, администраций Уфы, Краснодара, Новосибирска, рассказал Стариков.
Также ожидается приезд делегаций Евразийской экономической комиссии, Украинского союза промышленников и предпринимателей, официальных лиц Чехии, Латвии, Литвы, Эстонии, Азербайджана и Казахстана.
В рамках форума пройдет около 50 мероприятий. В их числе – 14-й конкурс сварщиков, в котором примут участие 195 сварщиков со всей Беларуси.
Белорусский промышленный форум пройдет в столичном Футбольном манеже с 29 мая по 1 июня.
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Архивное фото Кроме белорусских предприятий, на Белорусском промышленном форуме будут представлены также коллективные экспозиции Свердловской,...
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